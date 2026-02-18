Suspendiran mitropolit Justin koji je podržao studente

Sveti Arhijerejski Sinod Srpske pravoslavne crkve 18. veljače donio je odluku o suspenziji arhiepiskopa i mitropolita žičkog Justina, objavio je portal Nova.rs.

Prema njihovim informacijama, upravljanje Eparhijom žičkom privremeno će preuzeti mitropolit niški Arsenije.

Nova.rs navodi da je imao uvid u dokument upućen Eparhijskom upravnom odboru Eparhije žičke, također datiran 18. veljače, u kojem stoji da će istoga dana biti provedena primopredaja dužnosti.

Odluka je, navodi se, stupila na snagu odmah po donošenju.

Mitropolit Justin posljednjih je mjeseci javno iskazivao potporu studentima te je u više navrata upućivao kritike vlastima u Srbiji, poručujući da “moć nije dana radi nasilja, nego radi služenja”.

Protiv njega je unutar Srpske pravoslavne crkve pokrenuta istraga zbog, kako se navodi, “upitnog načina na koji je do sada upravljao Eparhijom žičkom”. Prema tim navodima, razmatra se i mogućnost da mu se zatraži povlačenje s čela eparhije.