Susjedi promijenili kontroverzni zakon: Priznat će vozačke dozvole iz zemalja regije

Narodna skupština Slovenije u srijedu je usvojila amandmane na Zakon o vozačima s 43 glasa za i 25 protiv.

Ove izmjene Zakona o vozačima omogućavaju vlasnicima vozačkih dozvola iz BiH, Sjeverne Makedonije, Srbije, Crne Gore i Kosova da svoje dozvole zamijene za slovenske bez polaganja praktičnog dijela vozačkog ispita, pod uvjetom da imaju prijavljeno prebivalište u Sloveniji.

Također će morati dostaviti dokaz o mentalnoj i fizičkoj sposobnosti za vožnju. Postupci koji su započeti prije stupanja na snagu zakona bit će završeni pod trenutno važećim uvjetima.

Kako je u ime predlagača objasnila Sandra Gazinkovski iz vladajuće stranke Pokret Sloboda, osoba koja dolazi, naprimjer, iz Austrije ili Njemačke može zamijeniti svoj dokument za slovenski bez dodatnih provjera.

Međutim, ako osoba s istim vozačkim iskustvom dolazi iz Makedonije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Kosova ili Crne Gore, to nije bilo moguće.

Prema njenim riječima, ovdje se ne radi o uvođenju privilegije, već o eliminiranju neopravdane razlike. To je administrativna prepreka koja usporava procedure zapošljavanja i ljudima uzrokuje nepotrebne troškove, čekanje i dodatne testove, dodala je.

"Svih ovih godina u našem zakonodavstvu postoji potpuno jasan paradoks - vozač iz ovih zemalja vozi u našoj zemlji potpuno legalno mjesecima, ponekad skoro godinu dana, prije nego što uopće može prijaviti ispit", naglasila je Gazinkovski.

Opozicijske stranke SDS i NSi usprotivile su se zakonu, javlja Euronews.

Novi zakon usklađuje proceduru s praksama koje Slovenija već primjenjuje prema određenim državama izvan EU-a, čime se povećava jedinstvenost kriterija i ubrzava administrativni postupak.