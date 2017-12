Najmanje su četiri osobe poginule, a 19 ih je ozlijeđeno u sudaru školskog autobusa i vlaka na jugu Francuske u četvrtak navečer. Sudar se dogodio u blizini grada Perpignana, oko 850 kilometara južno od Pariza, blizu granice sa Španjolskom.

"Sve jedinice hitne pomoći su mobilizirane, kao i jedinica za upravljanje u kriznim situacijama", na Twitteru su objavili gradski čelnici. Najmanje tri osobe imaju ozljede opasne po život, a među njima je dvoje djece.

Prema dosadašnjim izvješćima najmanje 19 osoba je ozlijeđeno od kojih sedam teže. U autobusu su se nalazili učenici u dobi od 11 i 15 godina, javlja BBC. Mediji javljaju da je školski autobus od siline udarca prepolovljen.

Sudar se dogodio na opasnom prijelazu preko željezničke pruge, gdje se već dogodilo nekoliko nesreća.

"Bio je to vrlo jak sudar. Činilo se da će vlak izletjeti iz tračnica", rekla je Barbara, svjedokinja koja se nalazila u vlaku.

Predsjednik Emmanuel Macron oglasio se na Twitteru, poručivši da su njegove misli sa žrtvama ovog strašnog sudara i s njihovim obiteljima. Dodao je i da je cijela država potpuno mobilizirana kako bi im pomogla.

Ministrica prometa Elisabeth Borne nazvala je sudar "strašnom nesrećom" te rekla na Twitteru da se je odmah uputila na mjesto događaja, više od 850 km od Pariza.

"Sve službe za izvanredna stanja su mobilizirane i uspostavljena je jedinica za koordinaciju krize", rekao je Reutersu dužnosnik u lokalnoj gradskoj vijećnici Millas.

Ured prefekta Perpignana i nacionalna željeznička kompanija SNCF odbili su odgovoriti na pitanje ima li žrtava.

