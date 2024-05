Iranski ratni brod prvi put prelazi ekvator: Jedan važan detalj se taji

Iranski ratni brod Šahid Mahdavi, opremljen bespilotnim letjelicama i projektilima, prvi put prelazi ekvator prema južnoj hemisferi, objavio je u subotu iranski državni radio IRIB.

U izvješću se ne otkriva točna lokacija preuređenoga kontejnerskog broda kojim upravlja Iranska revolucionarna garda, predstavljenog prije više od godinu dana.

#Iran launched two Dezful ballistic missiles (range up to 1.000 km) from Iranian IRGC Navy Shahid Mahdavi (ex container ship).



Note that missiles were containerized.#Israel #Gaza pic.twitter.com/hAMm4iZF9m