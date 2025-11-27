Stručnjak za sigurnost tvrdi: "Ljudi misle da ubija brzina, ali presudna je ova stvar"

Nakon trodnevne potrage, Audi smrti pronađen je u kanalu kod Čačka. Iz vozila su izvučena tijela 20-godišnje Ane i 37-godišnjeg Aleksandra. Poginuli vozač od ranije je bio poznat policiji i imao je opsežan dosje.

Mjesto nesreće smatra se crnom točkom. Snimke s mjesta događaja pokazuju da je automobil sletio s ceste u zavoju obilježenom duplom punom linijom. Stručnjak za sigurnost prometa, dr. Vladimir Jevtić, objasnio je koliko je takva dionica opasna za vozače.

Jevtić navodi da nije nužno da je vozač kriv zbog neprilagođene brzine, iako se to često navodi u policijskim izvješćima. Ističe da je moguće da je automobil izletio zbog životinje na cesti, ali i da se mora ispitati kvaliteta ceste - je li zaštitna ograda mogla spriječiti slijetanje vozila i je li bila ispravna. Naglašava da sigurnost prometa uključuje tri ključna elementa: vozilo, cestu i pravodobnu reakciju službi. U ovom slučaju izgubljena su tri dana prije nego je nesreća otkrivena.

Pretpostavlja da je betonski otvor u koji je automobil upao dio odvodnog sustava, no ponovno naglašava važnost same ceste - ona bi trebala biti projektirana tako da barem ublaži posljedice prometnih nesreća. Podsjeća i da je u Europskoj uniji od 2018. obavezna ugradnja SOS sustava u vozila, no u Srbiji on ne funkcionira. Dodaje da mnogi vozači ne znaju što se nalazi u kompletu prve pomoći niti kako koristiti opremu za gašenje požara. Mnogi vjeruju da se nesreća njima ne može dogoditi, no najveći broj smrtnih ishoda nastupa unutar prvih 20 minuta nakon nesreće. Presudno je pružanje hitne pomoći u prvih pet minuta te brza reakcija svih službi.

Jevtić je objasnio da se po oštećenjima na automobilu vidi da je došlo do naglog usporenja.

"Ljudi misle da ubija brzina, ali ne, ubija usporavanje: pad brzine u jedinici vremena. Ovdje smo imali to trenutno usporenje vozila. Pitanje je je li došlo do trenutne smrti ili ne. Ovdje je bilo veliko usporvanje i to mogu sigurno tvrditi. Što to znači? Kada imate pad brzine sa 60 na 0, u tom momentu imate utjecaj na tijelo od 20 gravitacija. Dakle kada na primjer na ljudsko srce koje ima 300 grama djeluje 20 gravitacija, ono ima onda oko 6 kilograma. Dolazi do rascijepa unutrašnjih organa, čak ne morate imati vidljive ozljede", objasnio je.

Naglasio je i važnost panik-sustava u automobilima, koji prema geolokaciji može automatski alarmirati hitne službe. U stresnim situacijama ljudi često ne znaju kako postupiti, a panika može dodatno pogoršati situaciju, piše Kurir.

Potraga za Anom Radović trajala je tri dana. Automobil u kojem su se nalazili Ana i Aleksandar pronađen je jučer, nakon što su iz zasad nepoznatog razloga sletjeli s ceste u betonski propust kod Čačka. Prema neslužbenim informacijama, Ana je nakon nesreće uspjela uputiti dva poziva s mobitela, a iz vozila je aktiviran i panik-poziv.

Anin otac rekao je da je njegova kći toga dana krenula prema fakultetu. Rekla je obitelji da ima prijevoz sa Zlatibora, gdje je živjela, ali nije znala tko je Aleksandar, s kojim je poginula. Otac tvrdi da ga nikada nije vidio te da želi saznati tko je bio čovjek koji je vozio.