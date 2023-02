O slučaju ponovnog uhićenja Hrvata u Zambiji, sa stručnjakom za ljudska prava, osobito problematiku trgovanja ljudima Aleksandrom Maršavelskim razgovarala je reporterka Dnevnika Nove TV Sabina Tandara Knezović.

Stručnjak za ljudska prava Aleksandar Maršavelski pojasnio je koja je pravna osnova za obrat u ovoj doista filmskoj priči.

"Prema dostupnim informacijama ovdje je zambijsko tužiteljstvo primijenilo jedan dio anglosaksonskog prava koji se zove nolle prosequi, što na latinskom znači 'ne želi goniti'. U tom trenutku sud je obustavio kazneni postupak. Ako tužitelj odustane od kaznenog progona prije nego tuženi krene iznositi svoju obranu taj postupak se može u bilo kojem trenutku nastaviti i to je izgleda tužiteljstvo ipak odlučilo", pojasnio je Aleksandar Maršavelski.

Danas se spekuliralo da je netko iz Hrvatske prijavio optužene parove. "To je moguće. Tužitelj odustaje ako misli da nema dovoljno dokaza, ako se oni pojave onda on ponovno otvara postupak."

Drugim riječima, tek kada Hrvati u Zambiji iznesu svoju obranu i ako tada postupak bude obustavljen u potpunosti su sigurni da se on neće nastaviti i da je donesena oslobađajuća presuda. "Teško je predvidjeti do kada bi to sve moglo trajati."

Otkriveno kad bi moglo biti novo ročište uhićenim Hrvatima, državna tajnica: "Oni su konsternirani, zapanjeni"

Zambijsko pravosuđe drugačije je od našega, ali bi pomoć u ovom slučaju mogla pružiti diplomacija.

"Hrvatska diplomacija mogla bi ih uvjeriti da su te isprave i ti dokumenti vjerodostojni, da tu nema trgovine djecom."

Nameće se i pitanje očekuje li netko u Zambiji novac. Marševelski kaže kako Zambija jest poprilično korumpirana država, ali nikako ne bi savjetovao našim državljanima da se upuštaju u takve radnje.

Parovi uhićeni u Zambiji zbog prijave Hrvata? Zambijska novinarka: "Nema još službene izjave, ali očito je slučaj isti, samo s novim dokazima"

"Oni će definitivno imati nove troškove - opet će morati platiti jamčevinu ako se žele braniti sa slobode, troškove oko reguliranja svoje vize."

Od trenutka kada se mislilo da su posvojitelji na slobodi svih je zanimalo što će biti s djecom, koja su pravno gledano već hrvatski građani.

"Zambija, čak i da zaključi da su oni počinili to za što ih gone, iako za to imaju jako slabe šanse, sve i da budu osuđeni, oni ne mogu poništiti posvojenje djece nego to mora učiniti Kongo i Hrvatska. Zambija nema tu ovlast jer se to nije ni dogodilo ondje", pojasnio je stručnjak za kraj.

