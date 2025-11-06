Strava u susjedstvu: Žrtvu premlatili do smrti, tijelo pronađeno u napuštenoj kući, dvojica uhićena

Pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova u Beogradu, u suradnji s Višim javnim tužiteljstvom, uhitili su S. R. (1985.) i V. S. (1979.) zbog postojanja sumnje da su počinili kazneno djelo teškog ubojstva.

Za još jednom osobom se intenzivno traga, priopćilo je Ministarstvo unutarnjih poslova.

Prema dosad poznatim informacijama, osumnjičeni se terete da su u napuštenoj zgradi u Francuskoj ulici zadali više udaraca 38-godišnjem muškarcu, koji je od zadobivenih ozljeda preminuo.

Tijelo žrtve pronađeno je jučer ujutro na katu napuštene kuće u središtu Beograda.

Muškarac je brutalno pretučen udaran drvenom motkom i metalnom šipkom. Forenzičari su s mjesta događaja izuzeli navedene predmete i poslali ih na vještačenje, piše Nova.rs.

"Žrtva ima stravične ozljede lica, glave i tijela koje su, prema svemu sudeći, nanesene tvrdim predmetom. Prema preliminarnim nalazima, muškarac nije ubijen jutros, već ranije sumnja se da se zločin dogodio prije otprilike 24 sata", naveo je izvor upoznat sa slučajem.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz kaznenu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužiteljstvu u Beogradu.