Strava u Slavoniji: Pritvoren zbog sumnje na spolno zlostavljanje i iskorištavanje djece

Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 34-godišnjim muškarcem zbog sumnje na kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djece.

Po nalogu Županijskog suda u Vukovaru, policajci su pretražili dom 34-godišnjaka, druge prostorije i vozilo koje koristi. Tom su prilikom pronašli i privremeno oduzeli materijale inkriminirajućeg sadržaja.

Istragom je utvrđeno da je osumnjičeni putem informacijsko-komunikacijskih tehnologija pribavljao, posjedovao i razmjenjivao takav sadržaj.

Nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja, 34-godišnjak je u utorak uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave vukovarsko-srijemske.