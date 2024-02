Stotine bijesnih muškaraca napale ženu zbog natpisa na haljini: "Samo je jedna kazna – odrubljivanje glave"

Zastrašujuća snimka iz Lahorea u Pakistanu prikazuje incident u kojem je nasilna gomila muškaraca nasrnula na ženu i prijetila joj da će joj odrubiti glavu zbog haljine na kojoj je navodno uvredljiv tekst. Stotine bijesnih muškaraca okupile su se oko restorana nakon što su zamijenili arapski tekst koji znači 'slatko' na haljini za stihove iz Kurana.

Žena se grči od straha dok joj muškarci prijete govoreći joj da skine odjeću, prije nego što se restoran zatvorio, a policija je pokušala smiriti gomilu.

Hrabra policajka Syeda Shehrbano Naqvi pokušava urazumiti muškarce tražeći od njih da "imaju povjerenja u policiju" i da ne uzimaju zakon u svoje ruke. Gomila se povećavala i počela skandirati: "Samo je jedna kazna za one koji hule na proroka – odrubljivanje glave." Policajka je zatim ušla u restoran i uspjela odvesti ženu, koju je prekrila crninom kako bi je zaštitila od muškaraca okupljenih vani.

"Nitko zapravo nije znao što piše na majici. Glavni pothvat bio je pokušati izvući tu ženu kako bi bila sigurna", rekla je policajka za BBC.

Na još jednoj objavljenoj snimci vidi se ista žena u pritvoru okružena policajcima i islamskim svećenicima koji su potvrdili da na njezinoj haljini nisu otisnuti stihovi iz Kurana i da je nevina.

Lice joj je pokriveno, a ona gleda u kameru ruku prekriženih u znak isprike, govoreći da joj je "žao i da nije htjela nikoga uvrijediti". Dodala je i kako nikada više neće odjenuti takvu haljinu, piše Daily Mail.

Među okupljenima su bili pristaše ekstremno desne stranke Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP), čiji članovi redovito pozivaju na odrubljivanje glava bogohulnicima.

2 days - 2 incidents

Yesterday: 'Dead bodies' stood around & let a mother be violently attacked by Punjab Police.



Today: 'Religious mafia' came into action, openly threatening to shoot a woman for wearing a shirt that has Arabic on it NOT quranic verses! pic.twitter.com/EBZDs5IWWf pic.twitter.com/KUDtp6Qy9o