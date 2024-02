"Svi nas odbijaju, dobili su zabranu!" Glasnogovornica Navaljnog otkrila strašne detalje kroz koje prolaze

Više mjesta u Rusiji odbijaju organizirati ceremoniju oproštaja Alekseja Navaljnog, rekla je glasnogovornica kritičara Kremlja.

Kira Yarmysh otkrila je da njegov tim od ponedjeljka zove "većinu privatnih i javnih pogrebnih agencija i pogrebnih dvorana".

"Neki prostori kažu da je njihov prostor zauzet, dok drugi odbijaju spomenuti ime Navaljnog", rekla je u objavi za X.

