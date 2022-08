Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg najavio je da će sjevernoatlantski savez povećati svoje prisustvo na Kosovu, bude li to potrebno.

Na sastanku u Bruxellesu održanom u srijedu, glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg kazao je kako će, bude li to potrebno, povećati broj pripadnika sjevernoatlantskog saveza na Kosovu.

"Ako bude potrebno, premjestit ćemo snage, rasporediti ih tamo gdje je potrebno i povećati naše prisustvo. Već smo pojačali prisustvo na sjeveru. Spremni smo učiniti više", rekao je Stoltenberg.

U misiji na Kosovu trenutno su 4000 NATO-ovih vojnika. Zbog krize u odnosima Srbije i Kosova, glavni tajnik NATO-a odvojeno je razgovarao sa srpskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem i kosovskim premijerom Albinom Kurtijem. Oba sastanka ocijenio je dobrim.

Good meeting w/#Serbia's President @avucic on the situation in northern #Kosovo and the wider region. @NATO_KFOR will take any measure necessary to preserve safety & security for all communities. All must engage constructively in the EU-led Belgrade–Pristina dialogue. pic.twitter.com/JWOFqD32XT