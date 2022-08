Mnogi bi mogli pasti u nesvijest kada čuju iznose po kojima se prodaju čistokrvni psi s rodovnikom u Hrvatskoj. Zato su na meti lopova, a mnogi misle i organiziranog kriminala.

Ženka engleskog buldoga ostala je sama na teresi na svega 10 minuta.

"Izašao sam van i nje uopće nije bilo. Po parku sam prošao i nigdje je nisam mogao naći. Išli smo i biciklima i autima tamo po selu provjeravati, čak i od kuće do kuće, jednostavno je nigdje nije bilo", rekao je Tomislav iz Dugog Sela.

Odmah je pomislio na krađu jer ju nema naviku napuštati dvorište.

"Susjedi nas svi poznaju, svi znaju da je to moj pas i sad - da je ona baš nestala, da je nitko nije vidio to se ne može dogoditi kod nas u selu", rekao je.

Ali dogodilo se da su u kratkom roku nestala četiri čistokrvna psa. Uz buldoga, dvije čau-čau kujice i jedan ovčar. Policija kaže da radi na slučaju.

Iz Prijatelja životinja zaključuju - riječ je o organiziranom kriminalu.

"Vjerujemo da će tako policija i gledati na to. Ono što je važno s, obzirom na to da se radi o živim bićima, a ne predmetu, treba vidjeti je li povrijeđen članak o mučenju životinja, jer ne znamo gdje su završile", rekao je Luka Oman iz udruge Prijatelji životinja.

Čistokrvne pasmine na meti su lopova jer su skupocjene. Najviše se kradu engleski buldozi, haskiji, pudlice, njemački ovčari i maltezeri.

Krijumčari se sve što se može prodati, pa tako i životinje, kaže poznati kriminalist.

"Danas su kućni ljubimci različiti, imamo različitih kategorija i naravno da se onda u kontekstu toga pojavljuje i zlouporaba. To podrazumijeva i krivotvorenje dokumentacije za pse", rekao je kriminalist Dubravko Klarić.

Ali ne krijumčare se samo psi, već i egzotične životinje, gmazovi, koji na ilegalnim tržištima

"Na graničnom prijelazu u Zagrebu dogodio se slučaj da je jedan nizozemac donosio punu vreću otrovnih zmija. Mislim da ih je bilo 12, nemojte me držati za riječ, poskoka i riđovki. Carinik je gurnuo ruku u vreću i, kako je gurnuo, tako ju je brzo izvukao. Srećom ni jedna ga nije ugrizla", dodao je Klarić.



U Hrvatskoj ne postoji evidencija koliko se životinja na godinu otuđi.

U Americi je ta brojka poznata. Na godinu se ukrade više od dva milijuna kućnih ljubimaca.

Nestali usred bijela dana

Reporterka Dnevnika Nove TV Matea Čorić u Dugom Selu razgovarala je sa Željkom Jurkovićem, jednom od žrtava krađe pasa.

"Vlasnik je sve prijavio policiji, ali za sad bez rezultata. Ovi psi dosežu cijenu od 500 do 1000 eura, i zato su na meti lopova", rekla je Ćorić.

Nestali su usred bijela dana. "Ujutro sam ih u 9 ujutro hranio, a popodne oko 16 sati ih više nije bilo. Nestali su usred bijela dana", objasnio je Jurković.

Nadu je polako izgubio. "Od tad su prošla već dva mjeseca, mi smo sve prijavili policiji, portalima, udrugama, sve smo napravili, ali jednostavno odgovora nema", rekao je.

Psi su puno više od pukih ljubimaca.

"Vidite i sami, psi su poput članova obitelji - nedostaju vam. To su kujice koje sam kupio još kad su bile male, one su uvijek tu. To su moji psi, platio bih ponovno da ih dobijem nazad, ili bih nekome u zamjenu dao štene. Jednostavno ih više nema", rekao je.

Vjeruje da su psi nestali upravo zato jer su čistokrvni.

"Da, upravo zato, jer ih netko ili ne može kupiti, ili zato što su kujice, koje su spremne za parenje, pa će netko raditi serijsko parenje dok ih ne isforsira do kraja. Zaista nemam drugih odgovora", rekao je.

