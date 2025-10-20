Što je to? Nepoznati objekt srušio se u australskoj pustinji

U australskoj pustinji pronađen je neobičan objekt koji je gorio na tlu, bez ikakvih vidljivih tragova koji bi otkrili kako je ondje dospio.

Predmet je otkriven u blizini rudarskog nalazišta – najbliže naseljeno mjesto je mali gradić Newman, udaljen oko 30 kilometara.

Objekt je još tinjao na rijetko korištenom pristupnom putu kada je pronađen, a vlasti pretpostavljaju da je paо iz svemira.

Hitne službe odmah su obaviještene, a područje je ubrzo ograđeno.

Prvi nalazi pokazuju da je predmet izrađen od ugljičnih vlakana i da bi mogao biti spremnik pod tlakom s kompozitnim omotačem ili raketni rezervoar. Ove sumnje odgovaraju komponentama koje se koriste u svemirskoj industriji.

Australski ured za sigurnost zračnog prometa (ATSB) potvrdio je da predmet ne potječe iz civilnog zrakoplova.

Na fotografijama koje su objavili dužnosnici vidi se kako objekt gori na crvenom pijesku, dok druge slike prikazuju izgoren ostatak nakon što je vatra ugašena.

Pretpostavlja se da je riječ o svemirskom otpadu.

Vlasti ističu da nema prijetnje za javnu sigurnost, a predmet je sada osiguran.

Ovaj slučaj je izazvao veliko zanimanje, slično prijašnjim navodnim viđenjima NLO-a širom zemlje.

2023. godine drugi veliki komad svemirskog otpada isplivao je na obalu Zapadne Australije, otprilike 1000 kilometara jugozapadno od Newmana.

Cilindar, visok oko 2,5 metra pronađen je u srpnju u blizini mjesta Green Head, oko 250 km sjeverno od Pertha.

Australska svemirska agencija tada je izvijestila da je najvjerojatnije riječ o dijelu indijske rakete.

2022. godine iznad Australije preletjela je golema vatrena kugla. Stručnjaci su kasnije potvrdili da je riječ o lansiranju ruskog satelita, koja Kremlju omogućuje rano upozorenje na moguće balističke raketne napade.

Istraga o najnovijem incidentu još uvijek traje, piše Daily Mail.