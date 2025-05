Stjuardesa zbog droge završila u zloglasnom zatvoru: "Spavam na betonu, nisam jela. Znam tko mi je podmetnuo"

Mlada Britanka koja je optužena za pokušaj krijumčarenja droge u vrijednosti od 1,2 milijuna funti u Šri Lanku mogla bi provesti i do godinu dana u pritvoru prije nego što sazna svoju sudbinu.

Charlotte Lee May (21) iz Coulsdona, južno od Londona, uhićena je prošlog tjedna u glavnom gradu Colombu nakon što je policija pronašla 46 kilograma "Kusha" – sintetskog oblika kanabisa – u njezinu kovčegu.

Iz zatvora Negombo za MailOnline izjavila da "nije imala pojma" o drogama u svojoj prtljazi. Ranije je bila u pritvoru u Uredu za borbu protiv narkotika u Colombu, a nakon sudskog ročišta prebačena je u zatvor Negombo – jedan od najvećih u zemlji.

Prijeti joj do 25 godina zatvora

Tamo bi mogla ostati do godinu dana, a prema riječima izvora, čak i do dvije godine ako to zatraži glavni državni odvjetnik. U tom zatvoru, tvrdi, danima nije jela jer joj hrana izaziva mučninu, a spava na podu. Do presude, će morati odlaziti na sud svakih 14 dana.

Zatvor u Šri Lanki Foto: Afp

Ako bude proglašena krivom, prijeti joj do 25 godina zatvora u zloglasnom zatvoru Welikada, najstrože čuvanoj kaznionici u zemlji.

Bivša članica kabinskog osoblja TUI-a ponovno bi se trebala pojaviti pred sucima idućeg tjedna, doznaje MailOnline.

Tvrdi da nije znala da je droga bila u njezinom kovčegu.

"Prvi put sam ih tada vidjela. Nisam to očekivala kad su me zaustavili na aerodromu. Mislila sam da je unutra moja odjeća", rekla je iz ženske jedinice zatvora u Negombu.

"Znam tko mi je podmetnuo drogu"

"Večer prije bila sam u Bangkoku, sve sam spakirala jer sam imala rani let. Torbe su ostale u hotelskoj sobi dok sam izašla van, a ujutro ih više nisam provjeravala."

"Morali su mi ih tada podmetnuti", rekla je i dodala: "Znam tko je to učinio." Prepričala je da je radila na "party kruzeru" u Tajlandu, no s obzirom na to da joj je istjecala 30-dnevna viza, odlučila je otputovati u Šri Lanku dok čeka njezino produljenje.

"Pomislila sam, dok čekam vizu, mogla bih otići u Šri Lanku. Trebali su me ovdje dočekati... A sad sam ovdje – zaglavila u zatvoru." U nedjelju se pojavila pred sudom u Negombu, gdje joj je određen istražni zatvor na još 14 dana. Tada je premještena u zatvor u kojem još uvijek boravi.

Zatvor u Šri Lanki Foto: Afp

Tamo je za MailOnline opisala uvjete u kojima se nalazi. Tvrdi da nije jela jer joj zatvorska hrana izaziva mučninu. "Trudim se ostati pozitivna jer što drugo mogu? Ali teško je. Osjećam kao da ovdje nemam nikakva ljudska prava. Nema kreveta, nema pokrivača. Spavam doslovno na betonu, a kao jastuk koristim svoj džemper."

"Ne daju mi lijekove"

"Postoji ventilator, ali jedva radi. Ima i televizor, no ni on ne funkcionira kako treba. Imam samo jednu odjevnu kombinaciju i ne daju mi lijekove za ADHD", dodala je. "Jedino što dobivamo su tablete za spavanje koje te potpuno uspavaju. Tuš nije pravi tuš, već kanta kojom se polijevaš", prepričala je.

"Drže nas u uskom hodniku s ostalim ženama. Na sunce nas puste samo dva-tri sata dnevno, ponekad duže ako puno žena ide na sud. Rekla sam odvjetnicima da trebam drugačiju hranu. Obećali su riješiti, ali još ništa nisu napravili"; dodala je.

Zatvor Negombo u kojem se nalazi većinom je muški zatvor, a ženski odjel je manji.

Britanka se suočava s dvije optužbe – za posjedovanje i unošenje ilegalnih droga u zemlju.

Nalazi se u najvećem zatvoru maksimalne sigurnosti

Pravni izvor rekao je za MailOnline: "Kad je Charlotte stigla na sud, djelovala je potpuno izgubljeno. Puno je plakala i bila je sama. Činilo se da uopće ne zna što se događa. Ne zna se što će se dalje dogoditi. Moguće je da bude prebačena u zatvor Welikada u Colombu."

Riječ je o najvećem zatvoru maksimalne sigurnosti u zemlji, poznatom po nizu skandala, uključujući pobunu 2012. u kojoj je poginulo 27 ljudi. Ženske ćelije opisuju kao pakao, a u hrani su navodno viđeni crvi, a po ćelijama se kreću štakori.

Zatvor u Šri Lanki Foto: Afp

Policija je zaplijenila dvije velike torbe i desetke vakuumiranih paketa droge. Riječ je, prema Policijskom uredu za narkotike, o najvećoj zapljeni sintetskog kanabisa na aerodromu, namijenjenog "elitnim domaćim kupcima".

Uhićena nekoliko dana nakon tinejdžerice iz Britanije

Službenici carine naveli su da je riječ o pošiljci vrijednoj oko 1,2 milijuna funti. Britansko ministarstvo vanjskih poslova potvrdio je da pruža podršku uhićenoj Britanki te je u kontaktu s njezinom obitelji i lokalnim vlastima.

Slučaj se dogodio samo nekoliko dana nakon što je britanska tinejdžerica Bella May Culley (18) uhićena u Tbilisiju, u Gruziji, zbog navodnog pokušaja unosa 14 kg kanabisa. Ona je također putovala iz Tajlanda, a nagađa se da bi dva slučaja mogla biti povezana. Charlotte je rekla da je ne poznaje. Obje su uhićene u razmaku od nekoliko sati nakon što su poletjele iz Bangkoka.