Reakcije i sućut na stravičan napad na crkve i hotele na Šri Lanki stižu sa svih strana. Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i premijer Andrej Plenković uputili su poruke sućuti svima pogođenima ovom strašnom tragedijom.

Nakon višestrukih eksplozija na Šri Lanki u kojima je na Uskrs ubijeno i ranjeno više stotina ljudi, predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović na Twitteru je osudila teroristički napade i uputila molitve sima koji su pogođeni strašnom tragedijom.

''Snažno osudite monstruozne terorističke napade na Šri Lanki na Uskrs protiv nevinih ljudi. Moje misli i molitve su sa svima onima koji su pogođeni takvim kukavičkim djelima. Moramo zajedno stajati kako bismo osigurali da nitko nikada ne prakticira svoju vjeru u strahu'', napisala je predsjednica.

Strongly condemn the monstrous #SriLanka terrorist attacks on #EasterDay against innocent people. My thoughts and prayers are with all those affected by such cowardly acts. We must stand together to ensure that no one should ever have to practice their faith in fear. — Kolinda GK (@KolindaGK) April 21, 2019

Brzojav sućuti predsjedniku Vlade Demokratske Socijalističke Republike Šri Lanke Ranilu Wickremesingheu uputio je i predsjednik Vlade Andrej Plenković.

''Poštovani predsjedniče Vlade, gospodine Wickremesinghe,



S velikom sam žalošću primio vijest o terorističkim napadima u crkvama i hotelima u Šri Lanki u kojima su, nažalost, izgubljeni brojni ljudski životi. Odlučno osuđujemo ove brutalne napade koji su se dogodili za vrijeme kršćanskih proslava Uskrsa.

U ime hrvatske Vlade i osobno upućujem Vam izraze sućuti, kao i narodu Šri Lanke, obiteljima i prijateljima žrtava, a ozlijeđenima želim što brži oporavak'', stoji u brzojavu.

I ministrica vanjskih i europskih poslova Marija Pejčinović Burić oštro je osudila napade na Šri Lanki.

Shocking news from #SriLanka on Easter Sunday. Deepest condolences to families and close ones of the victims of these horrble acts of terror, which we strongly condemn. 🇱🇰🇭🇷 @MVEP_hr @MFA_SriLanka — Marija Pejčinović Burić (@MarijaPBuric) April 21, 2019

U terorističkim napadima u Šri Lanki u tri crkve i četiri hotela, u kojima je u nedjelju na Uskrs poginulo najmanje 190 ljudi, prema zasad dostupnim informacijama nema hrvatskih državljana, javlja Ministarstvo vanjskih i europskih poslova.

Vrhbosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić predvodio je uskrsno misno slavlje u sarajevskoj katedrali Presvetog srca Isusova, a u svojoj je propovijedi osvrnuo se na teroristički napad. "Bolno je slušati o atentatima i terorističkim činovima u kojima ljudi ginu. I to je plod ljudske pameti i potrebe za osvetom", kazao je vrhbosanski nadbiskup spominjući posebice niz napada u Šri Lanki. Kazao je kako je sve to dio svjetske politike koja se pretvorila u ravnotežu straha i gomilanje oružja i proizvodnju ratova.

Na Trgu sv. Petra misu je predvodio papa Franjo koji je uputio poruku vjernicima nakon napada. "Draga braćo i sestre, s tugom sam primio vijesti o napadima koji su danas, na Uskrs, donijeli žalost i bol u crkve i druga mjesta gdje su se ljudi okupili na Šri Lanki. Želim izraziti moju veliku bliskost s kršćanskom zajednicom, koja je ranjena dok je bila okupljena u molitvi, i svim žrtvama takvog okrutnog nasilja. Povjeravam Gospodinu one koji su tragično umrli i molim se za ranjene i za sve one koji pate kao rezultat ovog dramatičnog događaja'', kazao je Papa.

Donald Tusk, predsjednik Europskog vijeća, objavio je na Twitteru da su njegove misli s obiteljima stradalih i onim koji se bore za svoje živote.

A tragic Easter in Sri Lanka. My thoughts are with the families of those killed in the attacks on churches and hotels; and those still fighting for their lives. — Donald Tusk (@eucopresident) April 21, 2019

U telegramu sućuti koji je poslan njegovom kolegi iz Šri Lanke, ruski predsjednik Vladimir Putin proglasio je napade "okrutnim i ciničnim" i kazao kako Moskva ostaje "pouzdan partner Šri Lanke u borbi protiv međunarodnog terorizma".

Da je važno osigurati ljudima da budu sigurni u svojoj vjeri, smatra i britanska premijerka Theresa May. ''Nasilje nad crkvama i hotelima u Šri Lanki doista je strašno. Moje najdublje suosjećanje upućeno je svima onima koji su pogođeni ovom tragedijom'', napisala je na Twitteru May. (V.P./Hina)