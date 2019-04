Šest eksplozija potreslo je crkve i hotele u Šri Lanki za vrijeme kršćanskih proslava Uskrsa. Prema najnovijim informacijama, smrtno je stradalo 40 ljudi, a stotine su ozlijeđene, potvrdile su lokalne vlasti.

Eksplozije su se dogodile oko 8:45 po lokalnom vremenu u crkvi Sv. Antuna u Colombu i crkvi sv. Sebastijana u Negombu, katoličkom gradu izvan glavnog grada. Na meti je bila i zionska crkva u Batticaloau na istočnoj obali, javlja RT.

Otprilike u isto vrijeme, hoteli s pet zvjezdica Shangri-La, Cinnamon Grand i Kingsbury također su pogođeni, potvrdila je policija. Prema prvim informacijama, svi su napadi povezani, ali nitko još nije preuzeo odgovornost.

Zasad se prvi podaci o broju žrtava ne podudaraju, pa tako agencija France Presse javlja da su 42 osobe poginule, dok Reuters navodi da je najmanje 20 mrtvih i 280 ranjenih. (V.P./Hina)

Guys be safe. Stay away from public places and crowded area.#SriLanka #Srilankannews #BREAKING #BIGNEWS #bombblast #Colombo #negombo pic.twitter.com/xT2eDHIr6n