Dok jugom Europe haraju požari i temperature redovito prelaze 40 Celzijevih stupnjeva, sjever se sprema za - sezonu grijanja. Zbog prekida rada plinovoda Sjeverni tok, ali i potpune nepredvidivosti Vladimira Putina, koji bi u svakom trenutku mogao prekinuti isporuku plina, Njemačka se, javlja reporter Dnevnika Nove TV Hrvoje Krešić iz Muenchena, već sprema za energetske udare koje donosi jesen. Evo kako.

Energetska kriza je rezultat globalnih političkih igara, no Slavenka zna: najvažnije je krenuti od - malih stvari.



Slavenka Vidović, frizerka, kaže kako sada stalno ljude treba podsjećati da treba gasiti svjetlo i smanjiti grijanje.

Stoga i njemačka Savezna vlada, ali i brojne pokrajinske, poručuju građanima da klima ljeti ne mora hladiti na 24, nego na 26 ili 28 stupnjeva te da se javni objekti ove zime neće grijati na 22, nego na 20 stupnjeva. Strah od jeseni svejedno postoji, no ne kod svih.

"Mene stvarno nije strah, jer je to nešto što nije u sferi mog utjecaja, ja mogu samo zasukati rukave i raditi", poručuje Slavenka.

Slično razmišlja i Ivo, čiji se hotel tek počeo oporavljati od posljedica zatvaranja zbog korone, a nova kriza već kuca na vrata.

Ivo Sadrić, ugostitelj, ističe kako njemačka Vlada poručuje da se nemaju čega bojati i da će sve biti pod kontrolom. Isto im govori i bavarski predsjednik, tako da se samo mogu nadati da će zbilja tako i biti.

No ako plina i bude, jasno je da će biti skup: predsjednik resorne savezne agencije poručuje u četvrtak da će potrošač, koji je donedavno izdvajao 1500 eura za plin godišnje, uskoro morati za istu potrošnju trošiti 4500 eura, vjerojatno i više. A kad je šira slika u pitanju, za ekonomiste dvojbe nema.

Marcel Fratzscher s Instituta ekonomskih znanosti poručuje kako smanjenje inflacije ne znači i da će cijene pasti, prije će biti potrebno naviknuti se na trajno visoke cijene energije i hrane u godinama koje su pred nama.

"Vrlo vjerojatno se nikad više nećemo vratiti na cijene kakve su bile prije krize", zaključuje Fratzscher.

A vremena za pripremu je, čak i za jednu Njemačku, još jako malo.

Konzul RH u Muenchenu: "Ljudi su zabrinuti"

Vlada kancelara Scholza povlači i unutarnje i vanjskopolitičke poteze, kazao je Krešić te dodao kako je u četvrtak u Njemačkoj boravilo izaslanstvo iz Omana.

Intenzivno se razgovara s državama s Arapskog poluotoka kako bi se nadomjestili izvori iz Rusije, ali postoji još čitav niz mjera.

Za Dnevnik Nove TV u četvrtak Krešić je razgovarao s generalnim konzulom RH u Muenchenu Vladimirom Duvnjakom.

On je kazao kako su najavljene određene mjere i čini se da će idući tjedan doći do novih pravila koje će odrediti savezna vlada, a to će opet biti uštede na energetici.

"Najavljuju se te redukcije, odnosno smanjenje potrošnje na jesen, znači smanjenje grijanja na 19 stupnjeva. To bi bilo za početak samo u uredima i poslovnim prostorima", kazao je te dodao kako se ne bi dirala domaćinstva.

Nakon popuštanja mjera koje su bile uvedene zbog koronavirusa, kod ljudi se vidi zabrinutost zbog toga što će biti na jesen, kazao je konzul Duvnjak.

Na pitanje postoje li u bavarskoj posebne preporuke lokalne vlade, Duvnjak je odgovorio kako se slijede upute savezne vlade, ali se određena nezadovoljstva vide.

"Najavljena su zatvaranja nuklearnih elektrana i Bavarci smatraju da još nije vrijeme za to, da se može to i produžit, ali savezna vlada, odnosno koalicijski sporazum je takav da će doći do zatvaranja nuklearki. Iako je to jedan mali dio – šest do osam posto energije – ali i to dobro došlo u ovom trenutku", rekao je Duvnjak.

Plin će u Njemačkoj biti triput skuplji: "Bude li nemira, vlada to neće moći podnijeti..."

U drugom najvećem njemačkom gradu planiraju ograničiti pristup toploj vodi, senator upozorava: "Puno je gore nego što ljudi misle"

Prvo će redukcije, po svemu sudeći, ići u poslovnom sektoru, a onda u domaćinstvima.

"Sve je povezano jedno s drugim. Zatvore li se škole i djeca ostanu doma, onda ni ljudi ne mogu raditi. Neki smatraju da će to biti teža kriza i da će teže biti dostići te dogovore, nego što je bilo za vrijeme korone", zaključio je Duvnjak.

Krešić je naveo i da Grčka nudi njemačkim radnicima da preko zime, ako ne moraju fizički biti prisutni na radnim mjestima, dođu raditi u Grčku.

