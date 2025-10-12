VIDEO Srpski ambasador na gala balu u SAD-u puštao Cecu: "Gasi sve!"

Na "Pupin Gala Balu", organiziranog u čast srpskog i američkog znanstvenika Mihajla Pupina, prije dva dana u ambasadi Srbije u Washingtonu DJ je bio i srpski ambasador u SAD-u Dragan Šutanovac.

Iako se ova proslava tradicionalno organizira u ime velikog znanstvenika, uz izbor muzike srpskog ambasadora pretvorila se u nešto drugo, naime, na snimci koju je objavio na svojem službenom Instagram profilu, vidi se Dragan Šutanovac, koji za miks pultom pleše i pušta muziku Svetlane Ražnatović Cece, dok okupljeni prate njegov izbor muzike.

Izazvalo je to žestoku reakcije građana, a neke od njih su: "Ovo čak nije ni za komentiranje…Sramota.. Jad…Bijeda.. Za uši i vraćajte ga odmah!" "Za sve naše pare!" "Gasi sve! Dotakli smo dno, dalje nema, kraj!"

Ambasada Srbije u Washingtonu prvi put u povijesti otvorila je vrata svoje rezidencije povodom Pupin Gala Bala organiziranog u čast Mihajla Pupina, znanstvenika čije je ime sinonim za inovaciju, obrazovanje i neraskidivu vezu između Srbije i SAD-a, podsjeća Nova.rs. Proslavi je prisustvovalo više od 300 studenata najprestižnijih sveučilišta u Washingtonu, koji su prisustvovali svečanosti posvećenoj njegovom dijelu i nasljeđu.

Pupin je 8. svibnja 1894. godine patentirao aparat za telefonske i telegrafske prijenose na velike udaljenosti, a u njegovo ime Šutanovac je puštao - Cecu.