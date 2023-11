VIDEO Spasioci se probili do indijskih radnika zarobljenih u tunelu, uskoro bi trebali biti na sigurnom

Spasioci su se probili do 41 radnika zarobljenog u tunelu u Uttarakhandu od 12. studenog.

Oni će sada biti izvučeni jedan po jedan kroz cijev promjera 90 centimetara uvučenu kroz ruševine tunela.

Radnici su dobivali hranu, vodu, kisik i lijekove kroz cijevi, piše BBC.

VIDEO | Silkyara tunnel rescue update: CM @pushkardhami reaches the tunnel site. 41 workers, trapped inside the collapsed tunnel since November 12, are expected to be rescued anytime soon. #UttarakhandTunnelRescue #UttarakhandTunnelRescue #SilkyaraTunnelRescue pic.twitter.com/SLZHJhbfte

VIDEO | People wait outside #SilkyaraTunnel in Uttarkashi, Uttarakhand as operation to rescue to 41 workers, trapped inside the tunnel since last 16 days, enters the final phase .#UttarakhandTunnelRescue #UttarkashiTunnelRescue pic.twitter.com/uh4sfhxI7O