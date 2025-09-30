Netanyahu slavodobitno o sporazumu: "Pritisak je na Hamasu, moraju vratiti taoce, a vojska ostaje u Gazi"

U videoizjavi objavljenoj na njegovu kanalu na Telegramu u kojoj govori o svom posjetu SAD-u Benjamin Netanyahu rekao je da će Izraelske obrambene snage (IDF) "ostati na većem dijelu teritorija" kao dio plana koji je izradio s Trumpom te da Izrael "apsolutno nije" pristao na palestinsku državu.

"Bio je to povijesni posjet. Umjesto da nas Hamas izolira, mi smo preokrenuli situaciju i izolirali Hamas. Sada cijeli svijet, uključujući arapski i muslimanski svijet, vrši pritisak na Hamas da prihvati uvjete koje smo postavili zajedno s predsjednikom Trumpom: pustiti sve naše otete – i žive i mrtve – dok IDF ostaje na većem dijelu teritorija", smatra Netanyahu.

Na pitanje je li tijekom posjeta pristao na palestinsku državu, Netanyahu je to zanijekao.

Benjamin Netanyahu Foto: Guliver via AP Photo/Alex Brandon

"Apsolutno ne i to nije zapisano ni u sporazumu. Ali jednu stvar smo rekli: čvrsto se protivimo palestinskoj državi. Predsjednik Trump je također to rekao, rekao je da razumije naš stav. Također je u UN-u izjavio da bi takav potez bio golema nagrada za teror i opasnost za državu Izrael. I, naravno, mi na to nećemo pristati", odlučan je izraelski premijer.

Izraelski krajnje desničarski ministar financija, Bezalel Smotrich, član Netanyahuove koalicijske vlade, osudio je plan kao "golemi diplomatski neuspjeh", piše Guardian.

"Po mojoj procjeni, i to će završiti u suzama. Naša će djeca ponovno biti prisiljena boriti se u Gazi", rekao je.

Hamas: Trumpov plan "potpuno pristran prema Izraelu"

Izvor blizak Hamasu rekao je da je plan "potpuno pristran prema Izraelu" i da nameće "nemoguće uvjete" s ciljem eliminacije skupine.

"Ono što je Trump predložio jest potpuno prihvaćanje svih izraelskih uvjeta, koji palestinskom narodu ili stanovnicima Pojasa Gaze ne daju nikakva legitimna prava", upozorio je anonimni palestinski dužnosnik.

Nije bilo jasno kako će Hamas formulirati svoj odgovor jer bi ga apsolutno odbijanje moglo dovesti u sukob sa skupinom arapskih i muslimanskih zemalja koje su pozdravile plan.

Izvor AFP-a blizak Hamasu rekao je da bi "moglo potrajati nekoliko dana" da se pregleda Trumpov prijedlog za okončanje rata.

Donald Trump i Benjamin Netanyahu Foto: Guliver via AP Photo/Mark Schiefelbein

"Hamas je započeo niz konzultacija unutar svog političkog i vojnog vodstva, i unutar Palestine i u inozemstvu", kazao je izvor.

Rasprave bi mogle potrajati nekoliko dana zbog složenosti komunikacije među članovima vodstva i pokretima, posebno nakon izraelske agresije u Dohi.

Katar je izjavio da će u utorak održati razgovore s pregovaračima Hamasa i Turskom kako bi razgovarali o planu Donalda Trumpa za Gazu, a glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova rekao je da će Hamas to "odgovorno proučiti".

"Pregovaračka delegacija (Hamasa) obećala je da će to odgovorno proučiti", rekao je na konferenciji za novinare Majed al-Ansari, glasnogovornik katarskog ministarstva vanjskih poslova, te dodao: "Danas će se održati još jedan sastanak s pregovaračkom delegacijom, kojem će također prisustvovati turska strana."