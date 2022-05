Potres magnitude 7,1 pogodio je područje pored Australije zbog čega su vlasti izdale upozorenje za tsunami.

Prve informacije bile su o potresu magnitude 7,3, no na stranici EMSC sada piše kako je potres bio snage 7,1 po Richteru s epicentrom na dubini od dva kilometra kod otočja Macquarie.

Zbog potresa je izdano upozorenje za tsunami.

Australia on #Tsunami Watch after magnitude 7.4 #earthquake near Macquarie Island, Southern Ocean. Potential threat for #MacquarieIsland. Latest info here: https://t.co/Tynv3ZQpEq. pic.twitter.com/iLsFBuMjfp