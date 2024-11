Kristi Noem, poznatija kao "ubojica psa", nova je Trumpova ministrica domovinske sigurnosti

Kristi Noem, velika konzervativna nada republikanske stranke i guvernerka Južne Dakote, vraća se na nacionalnu političku scenu nakon što ju je Donald Trump imenovao ministricom domovinske sigurnosti. Ta scena naglo joj se zatvorila proljetos kad je izdala svoje memoare pod naslovom "No Going Back: The Truth on What’s Wrong with Politics and How We Move America Forward".

Takve su knjige inače amalgam biografskih crta, kritike aktualne vlasti i popis recepata što je potrebno napraviti da bi Sjedinjene Američke Države bile ponovno sjajne. Rijetko što bi tu poslužilo za išta više osim da se ponavlja u svim govorima u kampanji.

No, u želji da dokaže javnosti kako je ona osoba koja ne bježi od teških zadataka i kojoj nije problem zaprljati ruke, potanko je opisala kako je i zašto puškom usmrtila svojeg psa Cvrčku, njemačku oštrodlaku ptičarku koju je trenirala da lovi fazane, no stalno se borila s njezinom "agresivnom naravi".

"Mrzila sam tog psa"

Cvrčku je povela u lov na fazane s drugim psima u nadi da će tako smiriti mladu kuju i početi je učiti kako se ponaša. No, nažalost, Cvrčka je upropastila lov jer je "poludjela od uzbuđenja i rastjerala sve ptice dok se provodila kao nikad u životu."

Oštrodlaka ptičarka Foto: Getty Images

Noem je elektrošokovima u ogrlici pokušala primiriti Crvčku, ali to nije upalilo. Na putu kući stali su kod jedne obitelji, gdje je Cvrčka pobjegla iz kamioneta i podavila sve kokoši. Noem ju je i dalje pokušavala obuzdati, a Cvrčka se obrecnula i pokušala je ugristi. Njoj je bilo grozno zbog svih pobijenih kokoši, a Cvrčka je bila fotografija čiste sreće.

"Mrzila sam toga psa. Cvrčka se dokazala da ju je nemoguće istrenirati, a opasna je za svakoga s kim dođe u kontakt. Kao lovački pas, manje od bezvrijednoga psa", piše Kristi Noemi u svojoj knjizi.

Psa je odvela u iskopanu jamu i upucala ga. "Nije to bio ugodan posao, ali se morao obaviti. I kad je bio gotov, shvatila sam da još jedan neugodan posao mora biti odrađen."

Pobjesnjeli jarac

Naime, to nije bio kraj Noemina ubilačkog pohoda. Njezina obitelj imala je problema i s neimenovanim neukrotivim jarcem koji je bio "gadan i podao, odvratan, mošusan, užegao" jer ga nisu kastrirali, a redovito je naganjao djecu po dvorištu, piše Noem u svojoj knjizi.

Isto kao i Cvrčku, i tog goropadnog jarca odvela je u jamu, samo on je iskočio iz nje, pa ga je uspjela samo raniti. Onda je morala trčati do kamioneta po još metaka, pa je dovršila posao kad se vratila.

Jarac Foto: Getty Images

Malo je reći da su reakcije na ovaj dio knjige bile uglavnom sastavljane od zgražanja i ismijavanja ove nepotrebne okrutnosti prema životinjama. Iskusni PR-ovac Trump distancirao se od Kristi Noem i nije bilo više govora o potpredsjedničkoj kandidaturi. Ali, evo, nakon 8 mjeseci, svi su to zaboravili, a Kristi Noemi promovirana je u ministricu domovinske sigurnosti.

Ne znamo koliko će sigurnost američke domovine ugrožavati neposlušni lovački psi i nekastrirani jarci, ali ako slučajno budu, SAD ima zbilja pravu osobu na mjestu ministrice domovinske sigurnosti.

Pročitajte i ovo Deseci u bolnici VIDEO Automobilom se zabio u gomilu ljudi, najmanje 35 mrtvih: Razlog tog suludog čina je bizaran

Pročitajte i ovo prijavila je policija Gospođa (73) prijavljena za pranje novca: Ljudi su oštećeni za desetke tisuća eura