PIJUN U IGRI VELIKIH SILA

Sljedeći europski hegemon: Ova država dobiva opasnu moć, posljedice za kontinent mogle bi biti stravične

Piše V. S., 07. veljače 2026. @ 09:24 komentari
Njemački tenkovi
Njemački tenkovi Foto: Afp
Njemačka postaje glavna vojna sila u Europi. Pa iako u vremenu straha od Rusije to ima brojne prednosti za Europu, nosi i ogromne rizike. Na kontinentu bi moglo zavladati doba konkurencije i nestabilnosti, a posebno u slučaju da jedna stranka preuzme vlast u Berlinu. U najgorem scenariju, Europa riskira da postane pijun u igri velikih sila.
