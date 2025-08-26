Slika koju su ukrali nacisti otkrivena slučajno: Zna se i u čijem dnevnom boravku visi

Slika iz zbirke kolekcionara umjetnina, nizozemskog Židova Jacquesa Goudstikkera, locirana je u jednoj kući u Argentini za koju se ispostavilo da pripada potomcima nacističkog dužnosnika, prenio je nizozemski Dutch News.

Goudstikker je poginuo u nesreći na brodu koji ga je trebalo odvesti u slobodu kada su Nijemci zauzeli Nizozemsku u svibnju 1940. Nacisti su konfiscirali njegove brojne umjetnine, uključujući i "Portret dame" talijanskog slikara Giuseppea Ghislandija iz 17. stoljeća.

Slika, portret grofice Colleoni, se nalazi na međunarodnom popisu izgubljenih umjetnina i na službenom nizozemskom popisu umjetničkih djela koja su opljačkali nacisti.

Slika je bila u posjedu Friedricha Kadgiena, bliskog tadašnjem njemačkom kancelaru Adolf Hitleru, i savjetnika reichsmarschalla Hermanna Goeringa, zapovjednika ratnog zrakoplovstva nacističke Njemačke koji je nakon rata pobjegao u Argentinu.

Slika je nedavno uočena na webb stranici agencije za nekretnine na kojoj je oglašena Kadgienova vila, sada u posjedu njegovih dviju kćeri. Prema fotografiji u oglasu, slika se nalazi obješena na zid u dnevnom boravku.

Nizozemski savjetnici za kulturnu baštinu potvrdili su autentičnost slike, napomenuvši da je vjerovatno da će se njezno porijeklo potvrditi nakon daljnjih ispitivanja.

Potomci Goudstikkera, koji su uspješno vratili 202 umjetnička djela od nizozemske države 2007., i koji traže povrat umjetnina u posjedu privatnih lica, odlučni su da vrate i "Portret dame", potvrdio je njihov američki odvjetnik.

"Moja potraga za umjetničkim djelima mog oca Jacquesa Goudstikkera počela je krajem 90-ih i ne namjeravam stati. Moja obitelj ima za cilj vratiti svako umjetničko djelo koje je ukradeno od moga oca i obnoviti njegovu baštinu", rekla je 81-godišnja Marei von Saher.

Preko 1100 umjetničkih djela iz Goudstikkerove kolekcije je ukradeno i kupljeno za bagatelu od strane visokih nacističkih dužnosnika, uključujući Goeringa.

Stručnjaci iz instituta za kulturnu baštinu RCE su rekli da su, kako se čini, otkrili i drugu sliku iz Goudstikkerove kolekcije.

Radi se o slici Abrahama Mignona, nizozemskog slikara iz 17. stoljeća poznatog po mrtvoj pririodi, koja je uočena na društvenim mrežama dviju sestara Kadgien.

Poznato je da je slika bila u Kadgienovom posjedu 1946. godine.

Kadgien, koji je bio ključan u pljački židovske imovine, pobjegao iz Europe 1949. godine, prvo u Švicarsku, a potom u Brazil i Argentinu, gdje je stekao značajnu imovinu i postao posrednik za njemačke korporacije. Umro je 1978. godine.