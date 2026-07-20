Slavlje završilo tragedijom: Poginula dva mladića, među njima 13-godišnji dječak

U Madridu je tijekom noći na ponedjeljak uhićeno sedam osoba. Pet ih je privedeno zbog poticanja mržnje nakon svađe u jednom baru. Jedna osoba je uhićena zbog narušavanja javnog reda i napada na službenu osobu na trgu Cibeles, u centru grada gdje su se okupile tisuće navijača, a jedna zbog teškog neposluha na glavnom trgu Puerta del Sol, priopćila je španjolska vlada.

Hitne medicinske službe u Madridu prevezle su ukupno 36 ozlijeđenih osoba u gradske bolnice.

U Barceloni je katalonska policija tijekom noći uhitila tri osobe zbog različitih krađa, dok su zdravstvene službe pružile pomoć za 29 osoba, od kojih je 24 lakše, a pet teže ozlijeđeno.

U Ciudad Rodrigu, gradiću u pokrajini Salamanca, udaljenom 320 kilometara od Madrida, poginuo je dječak u dobi od 13 godina, a drugi je u teškom stanju sa slomljenom nogom, nakon urušavanja fontane po kojoj su se penjali navijači. U nesreći je ozlijeđen i treći maloljetnik, koji je u međuvremenu otpušten iz bolnice.

Hitna služba regije Castilla-La Mancha izvijestila je i o smrti mladića od 20-ak godina na trgu u mjestu Sonseca. Mladić je tijekom praćenja utakmice dobio konvulzije te je preminuo.

Istodobno je još jedan 19-godišnjak u teškom stanju prevezen u bolnicu u obližnjem gradu Toledu nakon što je u Seseñi izboden nožem.

U Pamploni, gradu s baskijskim identitetom na sjeveru zemlje, istražuje se napad na skupinu vojnika koji su utakmicu pratili u jednom baru. Napala ih je skupina maskiranih osoba naoružanih metalnim šipkama i teleskopskim palicama, pri čemu je ozlijeđeno šest osoba, među njima trojica vojnika.

Baskijska policija Ertzaintza identificirala je 20 osoba u Bilbau, gdje je skupina maskiranih osoba pokušala sabotirati prijenos finala na velikom ekranu koji je postavila konzervativna Narodna stranka (PP). U baskijskoj pokrajini Álava identificirane su još tri osobe nakon napada na muškarca koji je nosio dres španjolske reprezentacije.

Baskija je pokrajina na sjeveru gdje mnogi zagovaraju neovisnost od Španjolske.

U zapadnoj pokrajini Extremaduri, odnosno njenom gradu Badajozu, Crveni križ je intervenirao u 34 slučaja, a dvije osobe prevezene su u bolnicu. U obližnjem Cáceresu je pet osoba zbrinuto u bolnicama, dok je zabilježeno još 30 lakših medicinskih intervencija.

U Valenciji su tijekom noći uhićene dvije osobe zbog napada na službenu osobu nakon što su tijekom proslave bacale kamene kocke na pripadnike lokalne policije. Iz gradske uprave priopćeno je da su proslave u cjelini protekle "vrlo mirno".

Nogometaši Španjolske su u nedjelju navečer pobijedili s 1-0 Argentinu u finalu Svjetskog prvenstva. Time su došla do pehara nakon 16 godina jer su prvi put bili prvaci svijeta 2010.