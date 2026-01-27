Sjeverna Koreja lansirala rakete, stigla oštra reakcija: "Kršite rezoluciju UN-a"

Sjeverna Koreja ispalila je više balističkih projektila prema moru - vjerojatno je riječ o raketama kratkog dometa, objavili su iz Japana i Južne Koreje. Napetosti rastu dok Washington i Seul vode razgovore o preoblikovanju svoje obrambene pozicije prema Pjongjangu.

Zajednički stožer Južne Koreje priopćio je da su projektili lansirani iz područja u blizini glavnog grada, Pjongjanga, oko 15:50 sati po lokalnom vremenu (07:50 po hrvatskom) prema moru s istočne obale zemlje. Preletjeli su oko 350 kilometara i dosegli maksimalnu visinu od 80 km, a Japan ih je također detektirao. Premijerka Sanae Takaichi izjavila je da projektili neće imati utjecaja na državu.

Ured za nacionalnu sigurnost Južne Koreje pozvao je Sjevernu Koreju da odmah obustavi lansiranja balističkih projektila, osuđujući ih kao provokativne aktivnosti i kršenje rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a, prenosi Reuters.

Japan je priopćio da "sjevernokorejska ponovljena lansiranja balističkih projektila ugrožavaju mir i sigurnost zemlje, regije i međunarodne zajednice".

"Takva lansiranja također krše relevantne rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a i predstavljaju ozbiljan problem za sigurnost javnosti. Japan je uputio snažnu protestnu notu Sjevernoj Koreji i oštro osudio ove postupke", navodi se u izjavi.

U posljednjih nekoliko mjeseci Sjeverna Koreja testirala je projektile kratkog dometa i višestruke raketne sustava, navodeći da ih razvijaju kao ključni dio njezinog taktičkog nuklearnog arsenala za zaštitu od prijetnji SAD-a i Južne Koreje.

Zainteresiranost za sjevernokorejske balističke projektili kratkog dometa i topništvo povećala se nakon što ih je Pjongjang isporučio Rusiji za korištenje u ratu protiv Ukrajine, temeljem sporazuma o uzajamnoj obrani potpisanog s Moskvom 2024. godine.

Najnovije lansiranje dogodilo se tijekom posjeta visokog američkog dužnosnika Ministarstva obrane Južnoj Koreji, gdje je razgovarao o modernizaciji vojnog saveza.