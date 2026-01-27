Sjeverna Koreja lansirala rakete, stigla oštra reakcija: "Kršite rezoluciju UN-a"

Japan i Južna Koreja brzo su odgovorili na novo lansiranje, osuđujući postupke Pjongjanga.
Sjeverna Koreja ispalila je više balističkih projektila prema moru - vjerojatno je riječ o raketama kratkog dometa, objavili su iz Japana i Južne Koreje. Napetosti rastu dok Washington i Seul vode razgovore o preoblikovanju svoje obrambene pozicije prema Pjongjangu.
Zajednički stožer Južne Koreje priopćio je da su projektili lansirani iz područja u blizini glavnog grada, Pjongjanga, oko 15:50 sati po lokalnom vremenu (07:50 po hrvatskom) prema moru s istočne obale zemlje. Preletjeli su oko 350 kilometara i dosegli maksimalnu visinu od 80 km, a Japan ih je također detektirao. Premijerka Sanae Takaichi izjavila je da projektili neće imati utjecaja na državu.
Japan je priopćio da "sjevernokorejska ponovljena lansiranja balističkih projektila ugrožavaju mir i sigurnost zemlje, regije i međunarodne zajednice".
"Takva lansiranja također krše relevantne rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a i predstavljaju ozbiljan problem za sigurnost javnosti. Japan je uputio snažnu protestnu notu Sjevernoj Koreji i oštro osudio ove postupke", navodi se u izjavi.
U posljednjih nekoliko mjeseci Sjeverna Koreja testirala je projektile kratkog dometa i višestruke raketne sustava, navodeći da ih razvijaju kao ključni dio njezinog taktičkog nuklearnog arsenala za zaštitu od prijetnji SAD-a i Južne Koreje.