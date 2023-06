Antun Geraščenko objavio je snimku djece šefa Wagnera koja pjevaju pjesmu u kojoj sebe nazivaju elitom i oligarsima, dok druge zovu droljama i pušačima ku*ca.

Na društvenim mrežama pojavila se snimka na kojoj djeca šefa Wagnera Jevgenija Prigožina pjevaju da su oni elita i oligarsi, dok ih drugi mole za novac i ostatke s poda. Bar tako tvrdi savjetnik ukrajinskog ministra Antun Geraščenko koji je snimku objavio na svom kanalu na Twitteru.

"Ruski kanali na Telegramu objavili su video Prigožinove djece, Pavela (u bejzbolskoj kapi) i Veronike. Snimljeni su kako pjevaju pjesmu u kojoj sebe nazivaju elitom i oligarsima, dok drugi mole za novčiće i ribaju podove.

Da je video autentičan, potvrdio je i sam Prigožin. Tvrdi da je snimljen u ljeto 2022. (dakle, pravi rat već je trajao). Prigožin kaže da je video i fotografije ukrao poseban kibernetički odjel ruskog ministarstva obrane", napisao je Geraščenko.

Prigožinova djeca između ostalog pjevaju stihove: "Ti si pušač ku*ca, ja sam elita, ti prosiš i ribaš podove, ja jedem jastoge. Ja sam oligarh, a ti si drolja..."

Prigožin u posljednje vrijeme nije u dobrim odnosima s Kremljem, iznio je brojne optužbe na njihov račun zbog Bahmuta, a neki su pak njega optužili da pokušava izvesti državni udar.

