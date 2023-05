Igor Girkin, bivši ruski zapovjednik u svom je obraćanju upozorio da Wagner predstavlja veliku opasnost za Rusiju.

Bivši ruski zapovjednik Igor Girkin upozorio je da bi se zloglasna plaćenička skupina Wagner pod vodstvom Jevgenija Prigožina mogla sukobiti s ruskom vojskom i ciljevima koje zagovara predsjednik Vladimir Putin.

"Nikad nisam čuo da su Wagnerovci morali položiti zakletvu prema kojoj se nikada neće okrenuti protiv Rusije", kazao je Girkin u obraćanju koje je prevela i objavila organizacija WarTranslated na Twitteru.

Njemačka pod hitno povlači zaposlenike iz Rusije: "Ovo je neopravdana i neshvatljiva odluka"

Službeni kanal WarTranslated u svojoj je objavi napisao da je Girkin optužio šefa Wagnera za pripremu državnog udara u Rusiji. Dodali su da Prigožinove uvrede ruskoj vojsci signaliziraju raskol u elitama.

Girkin je kazao da ako Rusija propusti nadolazeću protuofenzivu, politička situacija u zemlji mogla bi postati nepojmljiva do kraja ljeta, prenosi Newsweek.

Rusija okrivila EU i SAD za nerede na Kosovu, Zaharova: "Zapadni posrednici prekasno su se sjetili..."

"Ako Prigožin ostane na čelu Wagnera, pobuna će doći brzo i radikalno", rekao je i dodao: "Proglašen je pokušaj državnog udara. Što će se sljedeće dogoditi, ne znam, pogotovo jer je Wagner hitno povučen u pozadinske baze. Opasnost prijetećeg državnog udara je jasna."

Girkin accuses Prigozhin of preparing for a coup in Russia. He says the insults towards the Russian army by Putin's cook are unacceptable, and signal a rift in the elites which Prigozhin will take advantage of with his private army that is being withdrawn from Bakhmut. Girkin… pic.twitter.com/kKh6C2K6Fc