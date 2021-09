Liječnici u Izraelu uspjeli su razdvojiti sijamske blizanke. Jednogodišnje sestre uspješno se oporavljaju nakon duge i komplicirane operacije.

Godinu dana živjele su kao jedno, a sada su nakon najvažnije operacije razdvojene.

Razdvojili blizanke spojene glavama: "Kad je došao taj trenutak, svi smo bili duboko dirnuti"

"Očekivanje je potpuno razdvajanje beba, da njih dvije iz operacije izađu zdrave kakve su danas. Hvala svima koji sudjeluju. To je timski rad, to nije rad jedne osobe, to je rad mnogih“, poručio je neurokirurg Mickey Gideon.

U operacijskoj dvorani bio je to izazov i za liječnike jer je riječ o prvom slučaju razdvajanja sijamskih blizanaca u Izraelu.

"Radili smo rekonstrukciju moždanih ovojnica i rekonstrukciju lubanje. Plastični kirurzi nastavljaju operaciju i zatvaranje kože, završavamo postupak razdvajanja blizanaca, prošlo je iznimno dobro. Oduševljen sam koliko je cijela ekipa uspjela“, istaknuo je neurokirurg Owase Jeelani.

Operacija je trajala 12 sati, nazočili su joj i međunarodni stručnjaci. Tim se za operaciju pripremao mjesecima, doznala je novinarka Matea Šlogar.

"S operacijskom dvoranom koju smo za to posebno pripremali i s kirurškim okruženjem, modelima blizanaca u virtualnoj stvarnosti i 3D modelima pripremali smo se unaprijed“, potvrdio je neurokirurg.

Blizanke rođene u kolovozu prošle godine sada su napokon jedinke svaka za sebe.

