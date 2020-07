Lijepe vijesti stižu iz Italije. Liječnici u vatikanskoj dječjoj bolnici uspješno su razdvojili dvogodišnje sijamske blizanke spojene glavama.

Jedne od dva milijuna. Sijamske blizanke Ervina i Prefina Bangalo rođene su 2018. u Srednjoafričkoj Republici.

Spojene glavama, i to u stražnjem dijelu, a ne kao većina sijamskih blizanaca na tjemenu, liječnicima su predstavljale golem izazov.



"Imali smo priliku raditi na jednom od najzahtjevnijih slučajeva. Blizanke nisu dijelile samo dijelove kože i lubanje nego i važne krvožilne strukture. Kroz njih ide krv od mozga prema srcu i ako one ne rade kako bi trebale, imamo problem koji će dovesti do medicinske katastrofe", kaže dr. Carlo Marras.

Tim liječnika vatikanske dječje bolnice Bambino Gesu na operaciju se spremao gotovo dvije godine, od trenutka kada su djevojčice iz Afrike zajedno s majkom stigle u njihovu bolnicu.

Da bi blizanke mogli uspješno razdvojiti, obavljene su i dvije pripremne operacije još prije godinu dana.

"Liječnici su nizom operacija morali preusmjeriti dotok krvi u mozak svake blizanke, tako da obje imaju dovoljno vena koje odvode krv iz mozga", objašnjava dr. Jesse Taylor iz dječje bolnice u Philadelphiji.

Operacija potpunog razdvajanja pod vodstvom doktora Marrasa trajala je 18 sati. Sudjelovalo je 30 liječnika i medicinskih sestara, a od velike pomoći bili su im i računalni 3D modeli.

"Kada se dogodio čarobni trenutak odvajanja, svi smo u operacijskoj dvorani bili duboko dirnuti. Bilo je to predivno iskustvo, ne samo u profesionalnom već i u ljudskom smislu", ispričao je dr. Marras.

Niti mjesec dana nakon uspješnog razdvajanja Ervina i Prefina u bolnici su proslavile drugi rođendan. Liječnici ističu kako za sada djevojčice nemaju nikakvih neuroloških oštećenja.

