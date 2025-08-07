Objavljena prognoza za zimu: Na vrijeme će utjecati polarni vrtlog, a evo što to znači

Novi atmosferski podaci pokazuju snažne istočne vjetrove koji se spuštaju kroz tropsku stratosferu, što bi moglo donijeti značajne promjene tijekom zime 2025./2026. diljem Sjedinjenih Država, Kanade i Europe. Ovaj obrazac vjetra, poznat kao kvazi-bijenalna oscilacija (QBO), mijenja smjer svakih jednu do dvije godine i može igrati važnu ulogu u oblikovanju sezonskih vremenskih obrazaca, piše Severe Weather.

Prošle zime sa sličnim uvjetima donijele su oslabljeni polarni vrtlog, što je dovelo do hladnijih i snježnijih uvjeta u dijelovima Sjedinjenih Država, Kanade i Europe. Nove prognoze sada sugeriraju da bi zima 2025./2026. mogla biti pod sličnim utjecajem.

Što je polarni vrtlog?

QBO je redovita varijacija vjetrova visoko iznad tropske stratosfere, koja se prebacuje između istočnih i zapadnih (zonalnih) vjetrova. Jaki vjetrovi u stratosferi putuju u pojasu oko planeta na ekvatoru. I otprilike svakih 17 mjeseci ovi vjetrovi potpuno mijenjaju smjer.

Postoji nekoliko razloga zašto i kako QBO može utjecati na naše zimsko vrijeme. Jedan vrlo važan aspekt je polarni vrtlog, zbog čega se prati QBO, posebno vezano uz zimu.

Polarni vrtlog Foto: NOAA/DHMZ

Tijekom istočne faze QBO-a, profil vjetrova je povoljniji za širenje planetarnih (Rossbyjevih) valova prema gore iz troposfere u stratosferu. Ti valovi tada remete i slabe polarni vrtlog, čineći ga podložnijim urušavanju, što može značajno poremetiti vremenske obrasce u nižim slojevima atmosfere.

Polarni vrtlog i njegovo djelovanje najjednostavnije je objasniti kao naziv koji opisuje zimsku cirkulaciju u sjevernoj hemisferi. Cijeli polarni vrtlog dijelimo na gornji (stratosferski) i donji (troposferski) dio. Stratosferski dio polarnog vrtloga djeluje poput velikog ciklonskog područja, pa je najjači kada ima hladnu jezgru i snažan centar niskog tlaka. Njegova snaga je posebno važna zimi, jer ima snažan utjecaj na obrasce tlaka, izravno djelujući na svakodnevne vremenske prilike.

Siječanj 2026.

Gledajući Europu, najzanimljiviji mjesec u zimskim prognozama je siječanj 2026. Prema prognozama, hladniji tok zraka sjevernog do sjeveroistočnog smjera kretat će se preko kontinenta.

I blokada visokog tlaka nad sjevernom Europom i nad polarnim područjima jasni su znakovi slabe ili poremećene cirkulacije i slabijeg polarnog vrtloga. Slabiji polarni vrtlog obično je mnogo podložniji potpunom kolapsu zbog povećanog tlaka i temperature u stratosferi, kao što je ranije prikazano. To može biti glavna pojava zimske sezone, donoseći ili produžujući hladne dane i snježne padaline tijekom nekoliko tjedana, piše Severe Weather.

Kolaps polarnog vrtloga naziv je za iznenadno stratosfersko zagrijavanje (SSW). To znači snažan porast temperature i tlaka u stratosferi te posljedični kolaps cirkulacije vrtloga. Jedan takav veliki događaj zabilježen je ovog ožujka.

Promatrajući snježne padaline nakon SSW-a, mogu se vidjeti iznadprosječne količine snijega u većem dijelu istočnih Sjedinjenih Država, Srednjem zapadu i Europi.

Slab polarni vrtlog može značajno utjecati na zimsko vrijeme u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Europi.

U sezoni s negativnim QBO-om, povećava se vjerojatnost kolapsa polarnog vrtloga. S obzirom na snažne naznake za slabiji polarni vrtlog u zimi 2025./2026., povećava se i mogućnost hladnijih zimskih dana te obilnijeg snijega u Sjedinjenim Državama, Kanadi i dijelovima Europe.