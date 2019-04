Niz eksplozija potresao je crkve i hotele u Šri Lanki za vrijeme proslava Uskrsa. Stotine ljudi su ranjene, a broj mrtvih ne prestaje rasti.

Eksplozije su se dogodile u crkvi sv. Antuna u Colombu, glavnom gradu Šri Lanke, i crkvi sv. Sebastijana u Negombu, katoličkom gradu izvan glavnog grada. Na meti je bila i zionska crkva u Batticaloau na istočnoj obali.

U isto vrijeme, na meti eksplozija našli su se hoteli s pet zvjezdica Shangri-La, Cinnamon Grand i Kingsbury.

Nekoliko sati nakon prve serije napada policija je izvijestila da je u predgrađu glavnog grada došlo do još jedne eksplozije.

''Oštro osuđujem ovaj kukavički napad na naše ljude. Molim stanovnike Šri Lanke da u ovim teškim trenucima ostanu snažni i ujedinjeni'', napisao je na Twitteru premijer Šri Lanke Ranil Wickremesinghe.

Snimke i fotografije s mjesta događaja u galeriji pokazuju ono što je ostalo od razrušenih građevina.

Images from Batticaloa church burning.. according to the ground sources severe casualties reported and most of them are #children #lka pic.twitter.com/pTIEsroAN6