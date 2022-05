Sergej Lavrov, ruski ministar vanjskih poslova, napao je ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog u intervjuu za talijansku televiziju. Izjavio je da "samo zato što je Zelenski židov ne poništava nacističke elemente u njegovoj državi".

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izravno je napao ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog u nedjelju u intervjuu u Italiji. Lavrov je izjavio da "sama činjenica da je Zelenski židov ne poništava nacističke elemente njegove države. Vjerujem da je i Adolf Hitler imao židovske krvi u sebi", kako prenosi the Jerusalem post.

"Zelenski može promovirati međudržavni mir ako prestane izdavati naredbe svojim nacističkim trupama, što graniči sa zločinom", dodao je.

Sergej Lavrov prvi put otkrio cilj rata: Spominjao i Kosovo

U intervjuu za talijansku televiziju Rete 4, ruski je ministar vanjskih poslova napao medije u Zapadnim zemljama, rekavši da "krivo navode ljude. Mediji pričaju o ruskim ciljevima u ukrajinskoj operaciji, koji uopće kao takvi ne postoje".

Lavrov je optužio Ukrajinu da koristi plaćenike i zapadnjačke vojne zapovjednike, a da nije izložio nikakve dokaze koji bi podupirali te tvrdnje. Zatim je optužio Zapad da krade ruski novac putem nametnutih sankcija, naglašavajući da "Rusi samo žele osigurati sigurnost proruskih Ukrajinaca na istoku zemlje".

The Russian ambassador to Israel has been summoned to the Israeli Foreign Ministry after Russian Foreign Minister Sergei Lavrov’s statements on Italian TV yesterday in which he said that Zelensky is running a Nazi country and that “Hitler had some Jewish blood too".