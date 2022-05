Rat u Ukrajini traje 67. dana. Gradsko vijeće Mariupolja nada se većoj evakuaciji civila iz opkoljenog grada. Svi su pozvani na "radio tišinu". Papa Franjo kritizirao je Rusku invaziju na Ukrajinu. Kijev je posjetila predsjednica američkog Kongresa Nancy Pelosi koja je razgovarala s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim.

Glasnogovornik Regionalne vojne uprave Odesa Serhij Bratčuk objavio je da eksplozije odjekuju u Odesi. Eksplozije su čuli i stanovnici Mikolajiva.

Zelenski je Nancy Pelosi odlikovao "Redom princeze Olge", priznanjem za značajan uspjeh u politici i društvu.

Objavljene su nove satelitske snimke Mariupolja. Čeličana Azovstal sravnjena je sa zemljom.

Stanovnici Harkiva pozvani su da ne napuštaju skloništa zbog intenzivnog granatiranja.

Predsjedavajući ruske državne Dume Vjačeslav Volodin pozvao je na odgovor na sankcije - zapljenu imovine tvrtki iz "neprijateljskih zemalja".

Tijek događaja iz minute u minutu pratite u nastavku:

18:10 Ukrajinski veleposlanik u Njemačkoj Andrij Melnyk dao je intervju za Bild, a na pitanje o eventualnoj eskalaciji sukoba i na druge zemlje, kazao je kako je "Treći svjetski rat već počeo". Više pročitajte >>OVDJE

17:55 Dmytro Kuleba, ukrajinski ministar vanjskih poslova, rekao je da je razgovarao sa Josepom Borrellom, visokim predstavnikom Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o idućem krugu sankcija te pozvao na uvođenje embarga na uvoz ruske nafte. Govorio je i o potrebi da Ukrajina dobije status kandidata za članstvo u EU.

I spoke with @JosepBorrellF on the next round of EU sanctions on Russia which must include an oil embargo. I also emphasized there can be no alternative to granting Ukraine EU candidate status. We paid separate attention to further safe evacuation from besieged Mariupol. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 1, 2022

17:50 U nedjelju je više od 50 civila stiglo u privremeni prihvatni centar pod ruskom kontrolom nakon što su izašli iz Mariupolja, prenio je Reutersov fotograf.

Civili su autobusima stigli u selo Bezimene, tridesetak kilometara istočno od Mariupolja. Tamo su postavljeni plavi šatori uz konvoj UN-ovih i ruskih vojnih vozila.

Nakon toga je glasnogovornik UN-ovog Ureda za koordinaciju humanitarnih poslova potvrdio da je "operacija sigurnog prolaza" započela u subotu i da još traje te da se koordinira s Međunarodnim odborom Crvenog križa, Rusijom i Ukrajinom.

Istaknuo je da ne može dati druge detalje kako ne bi doveo u opasnost evakuirane i konvoj.

"Zahvalni našem timu! Zajedno s UN-om rade na evakuaciji civila iz čeličane", rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na Twitteru. Dodao je da će stanovnici u ponedjeljak stići u grad Zaporižje pod ukrajinskom kontrolom.

Rusko ministarstvo obrane je ranije u nedjelju objavilo sa su dvije skupine civila napustile područje oko čeličane Azovstal.

Ministarstvo je priopćilo kako je ukupno 46 civila napustilo to područje te da su dobili hranu i sklonište. Vjeruje se kako se u golemoj tvornici nalaze stotine ukrajinskih vojnika i manji broj civila.

17:40 Jedan je civil ubijen u ruskom granatiranju u Harkovskoj oblasti 1. svibnja, a još dvoje ih je ozlijeđeno u blizini grada Bohodukhiva, priopćilo je regionalno tužiteljstvo. Tužitelji su pokrenuli istragu o napadu.

⚡️ One civilian killed by Russian shelling in Kharkiv Oblast on May 1.



Two other civilians were injured near the town of Bohodukhiv, the region’s prosecutor’s office said. The prosecutors opened a criminal probe into the attack. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) May 1, 2022

17:21 O evakuaciji iz Azovstala oglasio se i Međunarodni odbor Crvenog križa. Kažu kako se spašavanje provodi u suradnji s UN-om i zaraćenim stranama.

"Konvoj za evakuaciju krenuo je 29. travnja, prešao 230 kilometara i stigao do čeličane u subotu ujutro po lokalnom vremenu", naveli su.

"Crveni križ inzistira na tome da se ne dijeli nikakvi detalji dok to situacija ne dopusti, jer bi to moglo ozbiljno ugroziti sigurnost civila i konvoja", dodali su, prenosi BBC.

17:10 Supruga jednog od ukrajinskih vojnika zarobljenih u čeličani Azovstal u razgovoru za Sky News izrazila je bojazan da njezin suprug neće uspjeti pobjeći, jer Rusija neće pustiti vojnike žive. Također, boji se da bi ruska vojska mogla upotrijebiti kemijsko oružje.

Prema njezinim riječima, uvjeti u tvornici stalno pogoršavaju. Ima mnogo ozlijeđenih, a hrane, vode i lijekova ponestaje. Apelirala je na međunarodne čelnike da interveniraju i zajamče sigurnost vojnika.

Upozorila je i da Ženevska konvencija jamči zaštitu poljskih bolnica i medicinskih ustanova.

16:55 Čelnik Ruske svemirske agencije u subotu je rekao da će Rusija napustiti Međunarodnu svemirsku postaju, za koju Moskva kaže da je rezultat gospodarskih sankcija uvedenih kao rezultat sukoba u Ukrajini.

Dvije ruske državne novinske agencije - Tass i RIA - u subotu su izvijestile da je generalni direktor Roscosmosa Dmitriy Rogozin u intervjuu rekao da je odluka već potvrđena. O detaljima nije htio govoriti, navodi Bloomberg.

Rogozin je ranije u travnju osudio niz zapadnih ekonomskih sankcija uvedenih Rusiji, navodeći da će Roskozmos prekinuti suradnju na Međunarodnoj svemirskoj postaji s NASA-om i Europskom svemirskom agencijom. "Vjerujem da je obnova normalnih odnosa između partnera u Međunarodnoj svemirskoj postaji i drugim zajedničkim projektima moguća samo uz potpuno i bezuvjetno ukidanje nezakonitih sankcija", napisao je tada na Twitteru.

16:50 I ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u nedjelju je potvrdio da je u tijeku evakuacija civila iz kruga čeličane Azovstal u Mariupolju. Objavio je da prva skupina od stotinjak ljudi već kreće u kontrolirano područje, a u ponedjeljak će stići u Zaporižje.

Evacuation of civilians from Azovstal began. The 1st group of about 100 people is already heading to the controlled area. Tomorrow we’ll meet them in Zaporizhzhia. Grateful to our team! Now they, together with #UN, are working on the evacuation of other civilians from the plant. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 1, 2022

16:20 Njemačka je značajno smanjila energetsku ovisnost o Rusiji otkako je počela invazija na Ukrajinu, navodi se u izvješću Ministarstva gospodarstva. "Njemačka se nalazi u procesu rapidnog smanjenja svoje energetske ovisnosti o Rusiji i diverzifikacije svoje opskrbe energentima", piše u izvješću.

Procjenjuje se da je udio ruske nafte u ukupnom uvozu smanjen s prošlogodišnjih 35 posto na današnjih 12 posto.

16:15 Prema podacima ureda glavne ukrajinske tužiteljice, od početka rata smrtno je stradalo 219 djece, a 404 ih je ozlijeđeno. Većina najmlađih žrtava je iz regije Donjeck.

16:05 Glasnogovornik Ujedinjenih naroda potvrdio je da je u tijeku evakuacija civila iz Mariupolja. Ranije je Rusija priopćila da su skupine od 25 i 21 osobe evakuirane iz područja u blizini čeličane Azovstal, posljednjeg preostalog dijela grada pod kontrolom ukrajinskih vojnika.

15:55 Ruske zračne snage uništile su dva raketna sustava S-300 i oštetile dva skladišta streljiva i goriva na ukrajinskom teritoriju, rekao je novinarima u nedjelju glasnogovornik ruskog Ministarstva obrane general-bojnik Igor Konašenkov. Ministarstvo je priopćilo da je raketama Onyx uništilo pistu i hangar na aerodromu. Naveli su da je hangar sadržavao oružje koje su dostavile SAD i zemlje EU, objavio je Tass.

15:50 U jednom od objekata ruskog Ministarstva obrane u blizini granice s Ukrajinom, izbio je požar. Guverner regije Vjačeslav Gladkov objavio je na Telegramu da još nema detalja o šteti ili žrtvama na zgradi u južnoj regiji Belgoroda, navodi The Guardian.

15:20 Od početka rata u Ukrajini, ruski agresori su uništili ili oštetili oko 250 objekata ukrajinske kulturne baštine, kazao je Oleksandr Tkačenko, ministar kulture Ukrajine.

15:10 Britansko Ministarstvo obrane objavilo je novu kartu napada na Ukrajinu.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 1 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/k7HG9xiAhD



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/kLfrBKb4wS — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 1, 2022

15:05 Glavna ukrajinska tužiteljica Iryna Venedictova izjavila je da njezin ured otvara nove slučajeve navodnih ratnih zločina koje su počinile ruske snage, u ukupno 9158 kaznenih predmeta "koji uključuju isključivo ratne zločine".

"Već smo identificirali osumnjičenike za ratne zločine", rekla je Iryna Venedictova. "U Kijevskoj regiji, na primjer, ima 15 ljudi, od kojih ih je deset u Bučii. Smatramo ih odgovornima za mučenje, silovanje i pljačku." Ukrajinski tužitelji prošlog su tjedna deset ruskih vojnika osumnjičili za zločine u Buči.

Što se događalo ranije tijekom dana možete pročitati >>OVDJE.