Trumpova šefica kabineta u eksplozivnom intervjuu: "On ima alkoholičarsku osobnost"

Susie Wiles, šefica osoblja Bijele kuće, u intervjuu za časopis "Vanity Fair" oštro je kritizirala ključne osobe u administraciji američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Predsjednik ima "osobnost alkoholičara", J. D. Vance je "teoretičar zavjere već desetljeće", a Elon Musk je "čudan, čudan patak".

Njeni komentari pojavili su se u trenutku kada se predsjednik bori s niskim brojkama u anketama, posebno zbog situacije u gospodarstvu i inflacije, te s rastućom nelagodom unutar vlastite baze Maga jer ne ispunjava obećanja dana tijekom predsjedničke kampanje 2024. godine.

Wiles, 68-godišnja politička savjetnica iz Floride, prošle je godine bila voditeljica Trumpove kampanje i pripisuju joj se zasluge za uvođenje učinkovitosti, ako ne i reda, u predsjednikovo djelovanje tijekom izbora, a ponekad i u Bijelu kuću.

"Pomalo sam stručnjakinja za velike osobnosti", rekla je Wiles u intervjuu.

Tvrdila je da je, kao kći oca alkoholičara, mislila da Trump ima alkoholičarsku osobnost jer je prepoznala slične karakterne osobine iako predsjednik ne pije.

On "djeluje sa stavom da ne postoji ništa što ne može učiniti. Ništa, nula, ništa", rekla je Wiles.

No, iako je dala pozitivan pogled na svoju procjenu Trumpa, njezina presuda o Vanceu, potpredsjedniku i političkom nasljedniku predsjednikova pokreta Make America Great Again bila je puna osude, piše Finantial Times.

Raspravljajući o pritisku na Trumpa da objavi sve dosjee povezane s pokojnim trgovcem ljudima i osramoćenim financijerom Jeffreyjem Epsteinom, Wiles je rekla da je to pitanje bilo posebno važno Vanceu jer je već desetljeće teoretičar zavjere. Također se osvrnula na Vanceovu transformaciju od Trumpova kritičara do istaknutog pobornika sugerirajući da je to bio proračunat potez.

"Izazov s Elonom je držati korak s njim", rekla je. "On je otvoreni korisnik ketamina. A danju spava u vreći za spavanje u zgradi izvršnih ureda", rekla je.

"I čudan je, čudan patak, kakvi mislim da su genijalci. Znate, nije korisno, ali on je svoj čovjek", zaključila je.

Wiles je priznala da je u početku bila zgrožena kada je Musk pokrenuo akciju protiv američke agencije za međunarodni razvoj. No otkrila je da je do većeg raskola unutar Trumpova tima došlo oko trgovinske politike i golemih carina nametnutih većini američkih trgovinskih partnera u travnju, pri čemu su tvrdolinijaši pobijedili dužnosnike administracije koji su pozivali na oprezniji pristup.

"Postojalo je veliko neslaganje o tome jesu li [carine] dobra ideja. Bilo je bolnije nego što sam očekivala", rekla je Wiles.

Komentari na intervju

Govoreći u Pennsylvaniji u utorak ujutro, Vance je izjavio da nije pročitao članak, ali da je čuo za njega. Rekao je da je ponekad teoretičar zavjere, ali je dodao: "Vjerujem samo u teorije zavjere koje su istinite."

"Na primjer, još 2020. godine vjerovao sam u onu ludu teoriju zavjere da je glupo nositi maske trogodišnjacima na vrhuncu pandemije COVID-a... da mediji i vlada prikrivaju činjenicu da Joe Biden očito nije sposoban obaviti posao."

J. D. Vance žestoko je branio Wiles, koju je nazvao lojalnom i najboljim šefom osoblja Bijele kuće kojeg Trump može poželjeti.

Kasnije u utorak Wiles je intervjuu za "Vanity Fair" nazvala "neiskreno uokvirenim hitom o meni i najboljem predsjedniku, osoblju Bijele kuće i kabinetu u povijesti".

"Pretpostavljam, nakon što sam to pročitala, da je to učinjeno kako bi se prikazala pretežno kaotična i negativna priča o predsjedniku i našem timu. Ništa od ovoga neće zaustaviti našu neumornu težnju da Ameriku ponovno učinimo velikom!" napisala je na X-u.

Wiles je kazala da je važan kontekst zanemaren i da je mnogo toga izostavljeno iz priče.