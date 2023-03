Istočni dio Bahmuta je pod ruskom kontrolom, tvrde Rusi. Ukrajinski predsjednik Zelenski kaže da pad Bahmuta znači otvoreni put Rusiji kroz istok Ukrajine.

Borci Wagnera imaju punu kontrolu nad istočnim dijelom Bahmuta, objavio je u srijedu osnivač te ruske plaćeničke skupine Jevgenij Prigožin.

"Postrojbe privatne vojne kompanije Wagner preuzele su kontrolu nad istočnim dijelom Bahmuta", rekao je Prigožin u snimljenoj poruci objavljenoj na aplikaciji Telegram. Ruske snage vode žestoke borbe već mjesecima za taj mali grad čije će osvajanje biti njihovo prvo važnije napredovanje od prošlog ljeta.

"Sve istočno od rijeke Bahmutke potpuno je pod nadzorom Wagnera", tvrdi u poruci Prigožin. Agencija Reuters nije mogla iz neovisnih izvora potvrditi njegovu izjavu.

U najnovijem izvješću objavljenom u utorak američki Institut za ratne studije (ISW), skupina američkih stručnjaka, navodi da su ruski vojnici "vjerojatno" osvojili istočni dio grada pošto su se se iz te zone "kontrolirano povukle" ukrajinske snage, podsjeća agencija AFP.

U intervjuu za CNN, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da je Kijev donio odluku o obrani grada. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Šojgu rekao je u utorak da će osvajanje Bahmuta na istoku Ukrajine omogućiti ruskim snagama da pokrenu nove ofenzivne operacije.

Američki ministar obrane Lloyd Austin rekao je u ponedjeljak da istočni ukrajinski grad Bahmut ima više simboličnu nego operativnu važnost te da njegov pad ne bi nužno značio da je Moskva preuzela inicijativu u ratu. Ruska pobjeda u gradu, u kojemu je prije rata živjelo 70.000 ljudi a sada su ostale samo ruševine, bit će prvi veliki dobitak Moskve u skupoj zimskoj ofenzivi.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je da će Rusija imati "otvoreni put" kroz istok zemlje ako Bahmut padne u njihove ruke, u intervju za CNN u kojem je branio svoju odluku da ne povuče svoje vojnike iz opkoljenoga grada."Ako zauzmu Bahmut, ruske snage imat će otvoren put prema ključnim gradovima na istoku Ukrajine", rekao je Zelenski.

Za Ukrajinu to je "taktički važno", rekao je i ustvrdio daje vojno vodstvo jedinstveno u odluci da se u gradu zadrže postrojbe i produlji obrana grada koji je nakon višemjesečnih ruskih napada na rubu pada u ruke ruske vojske.

"Shvaćamo da će nakon Bahmuta moći ići dalje. Mogu ići na Kramatorsk, ili Slovjansk. Nakon Bahmuta imat će otvoren put prema ostalim gradovima u Ukrajini, u Donjecku. Zato naši dečki tamo ostaju", rekao je Zelenski za CNN.Također je rekao da ono što Rusija želi s Bahmutom je postići barem jednu pobjedu, makar ga sravnila sa zemljom i poubijala sve civile.To bi, po njegovim riječima, pomoglo u mobilizaciji ruskog društva kako bi se stvorila ta predodžba o moćnoj vojsci.

Velika Britanija objavila je izvješće za srijedu. Također Ukrajina je objavila najnovije procjene žrtava ruske vojske.

