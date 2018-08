Zaposlenik aviotvrtke u petak je ukrao zrakoplov u zračnoj luci u Seattleu te se potom srušio na obližnji rijetko naseljeni otok, potaknuvši time paniku koja je poremetila letove američkih aviona.

Ne postoje naznake da je incident terorističke prirode, objavio je na Twitteru ured šerifa okruga Pierce. Osim 29-godišnjeg pilota u zrakoplovu nije bilo drugih putnika, a zračna luka je nastavila sa svakodnevnim operacijama.

Pilot je bio suicidalan i čini se da je djelovao sam, otkrio je šerif, dodavši kako je vjerojatno poginuo pri padu. Njegov identitet još nije objavljen.

"Pad na otok su uzrokovale akrobacije u zraku ili nedostatak letačkih sposobnosti", istaknuo je šerif.

Constance von Muehlen, čelnica operacija Horizon Aira čiji je zrakoplov ukraden i koji je sestrinska tvrtka Alaska Airlines, rekla je kako je oko 20 sati po lokalnom vremenu zaposlenik te kompanije izveo neautorizirano uzlijetanje u letjelici s propelerima Q400. Takav zrakoplov je namijenjen kratkim letovima, a može primiti 76 putnika.

Još uvijek nije jasno kako je zaposlenik uspio dovesti zrakoplov do piste i uzletjeti bez autorizacije. Šerif je ranije kazao kako je riječ o zrakoplovnom mehaničaru, no aviokompanija je kasnije objavila da je on zapravo njihov agent na tlu.

Oteti zrakoplov pratila su dva borbena zrakoplova F-15, no nisu sudjelovali u njegovom padu, objavila je lokalna televizija KIRO7. (Hina)