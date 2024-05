Ukrajinski predsjednik potvrdio: "Rusija je započela novi val napadačkih akcija"

Ukrajinski predsjednink Volodimir Zelenski u petak je objavio kako su ruske snage započele novu ofenzivnu operaciju te da ciljaju oblast Harkiv.

"Rusija je započela novi val napadačkih akcija u smjeru Harkiva. Ukrajina se ruskim snagama suprotstavila trupama, brigadama i topništvom", rekao je Zelenski tijekom brifinga za medije sa slovačkom predsjednicom Zuzanom Caputovom u Kijevu, piše Kiyev Independent.

Footage and Images from Ukrainian Sources claiming to be of Russian Armor and Personnel Casualties in the Kharkiv Region of Northeastern Ukraine from this morning’s Offensive into the Region. pic.twitter.com/rAD2awvc5b