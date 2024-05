VIDEO Dramatična snimka prometne nesreće u Rusiji: Autobus pun putnika sletio u rijeku

U šokantnoj prometnoj nesreći sedam osoba je izgubilo život, dok je šest hospitalizirano nakon što je putnički autobus danas pao s mosta u rijeku Mojku u ruskom gradu Sankt Peterburgu.

Zbog cijelog slučaja vozač autobusa je zadržan u policiji te je nad njim provedena kriminalistička obrada, izvijestila je policija.

Pročitajte i ovo Ukrajinsko-ruska granica VIDEO "Rusija je započela novi val napadačkih akcija": Evo kako izgleda ruski napad na ukrajinsku oblast, ima stradalih

Svi ozlijeđeni u ovoj nesreći će dobiti potrebnu medicinsku pomoć, izjavio je gradski odbor za promet.

Snimka koju su objavile vlasti prikazuje kako autobus naglo skreće prije nego što udara u ogradu mosta, pada u rijeku i gotovo potpuno se potapa,

🚨🇷🇺BREAKING: BUS PLUNGES INTO RIVER | 3 DEAD



In St. Petersburg, a bus carrying about 20 passengers lost control and dived into the Moyka River from the Potzeluev Bridge.



At least 3 are reported killed, and multiple have been taken to the hospital.



Russian Interior Ministry:… pic.twitter.com/ONvAV0cr10