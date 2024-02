Snimala se kako ubija mačku, a onda ubila i muškarca: "Svaki dan mislimo o tome kako bi njegov život izgledao da ju nije susreo"

Scarlet Blake transrodna je žena koja je u srpnju 2021. godine, odmah nakon popuštanja mjera protiv koronavirusa, ubila tridesetogodišnjeg inžinjera BMW-a Jorgea Martina Carrena.

Prema saznanjima, 26-godišnja Blake svoju je žrtvu ubila razbivši mu flašu votke o glavu nakon čega ga je krenula gušiti koristeći žicu te ga gurnula u oxfordsku rijeku Cherwell gdje se naposljetku i utopio.

Za svoj zločin u ponedjeljak je osuđena na 24 godine zatvora.

Tijekom suđenja je kao dokaz korištena snimka nadzorne kamere koja ju je snimila kako pješači Oxfordom obučena u jaknu s kapuljačom sličnu vojničkoj, maskom te ruksakom na leđima.

Tužitelji tvrde da se u ruksaku nalazio alat za ubijanje koji je uključivao davilicu i konop kućnog ogrtača, dok je u rijeci pronađena prazna flaša votke s njezinim DNK-om.

Tijekom svojeg svjedočenja izjavila je da nije ubila Carrena te da nije tražila žrtvu već da je jednostavno išla u šetnju jer nije mogla spavati.

"Ne znam kako je umro. Pretpostavila sam da se utopio. Ali nisam to učinila. Ne znam ni kako se to dogodilo, nisam bila tamo", rekla je poroti.

Četiri mjeseca prije no što je ubila Carrena, Blake je na internetu objavila videosnimku na kojoj je vidljivo kako ubija susjedovu obiteljsku mačku.

Nedužnu životinju prvo je ubila, potom ju oderala i njezino tijelo stavila u blender.

"Ne mogu dočekati da te stavim u blender", čuje se kako Blake izgovara.

Prema saznanjima suda, Blake je na grozan čin bila potaknuta Netflixovom dokumentarnom emisijom "Nemojte se za*ebavati s mačkama" koja donosi priču o muškarcu koji prvo ubija mačke, a potom i ljudske žrtve.

Blake je osuđena nakon trotjednog suđenja, a uhvaćena je dvije godine nakon ubojstva jer ju je bivša partnerica Ashlynn Bell prijavila policiji.

Istodobno je osuđena i na četiri mjeseca zatvora zbog ubijanja nedužne životinje, nakon što je sama priznala taj zločin. Tijekom suđenja je izjavila i da je njezina druga ličnost mačka te je, objašnjavajući kako ponekad komunicira s prijateljima, počela mijaukati.

Osuđena je na 24 godine zatvora, a zatvorsku kaznu služit će u muškome zatvoru, otkrio je izvor. Pritom se na društvenoj mreži X vode rasprave o tome može li se osuđenu smatrati ženom, a mnogi pozivaju novinarske izvore da isprave svoju grešku.

