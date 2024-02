Oslobođena sutkinja koja je optužena da je krala u C&A-u: "Dobila sam PTSP. Ne kažem da sam luda, ali ne daj Bože da nešto u trgovini zazvoni"

Sutkinju se teretilo da je u oba slučaja krala u prodavaonici C&A u centru Supernova Zadar. Prvi put 17. kolovoza 2022. uzela je haljinu od 300 kuna, jedan prsten vrijedan 39 kuna, suknju od 225 kuna te četiri bluze vrijedne nešto manje od 600 kuna. Nakon što je otišla u kabinu, tvrdilo se da je skinula sigurnosne etikete i zaštitu te otišla iz trgovine, čime ga je oštetila za 1138 kuna ili nešto više od 150 eura.

Drugi put, 6. rujna, tvrdilo se da je ukrala sako vrijedan 366 kuna te dva para hlača vrijednih nešto manje od 500 kuna te oštetila trgovačko društvo za 873 kune ili 115 eura. Sveukupna je šteta 267 eura. Sutkinju su drugi put s odjećom uhvatili na izlasku iz dućana u rujnu, a onda su je pregledom videonadzora optužili i za krađu iz kolovoza.

Na prvo ročište koje se održalo u rujnu prošle godine na raspravu nisu došli predstavnici oštećene tvrtke te su sudu poslali dopis da ne žele doći na suđenje niti imaju namjeru aktivno sudjelovati u postupku. Nisu željeli ni postaviti imovinskopravni zahtjev jer se zbog male vrijednosti radi o sitnom djelu krađe, pa bi tako ovlašteni tužitelj zapravo bio oštećenik, piše Dalmatinski portal.

Obranu je okrivljena sutkinja iznijela na raspravi sredinom siječnja ove godine te je tvrdila da nije ušla u trgovinu C&A s namjerom da išta ukrade.

U svom izlaganju rekla je da joj je cijela obitelj oboljela od COVID-a, kao i ona, i to drugi put. Kada se vratila na posao, dobila je izuzetno složen predmet od četiri tisuće stranica. Isto tako, njezina sestra imala je problema sa suprugom i njegovom ovisnošću o kocki. Sestra joj se javila dok je bila u trgovini, bila je uznemirena. U jednom trenutku sutkinja je primijetila da se dugo zadržala u trgovini i da će zakasniti otići po supruga i djecu. Izišla je van, a sustigla ju je djelatnica. Nekoliko artikala iz dućana bilo je u njezinoj vrećici za kupovinu, no nije s njih skinula etikete niti je imala namjeru otuđiti te stvari. Ona je razgovarala sa sestrom na mobitel, vratila se u trgovinu i pokušala razjasniti nesporazum.

Pokušala je djelatnicama objasniti da nije ništa ukrala, rekla je da je zaštitar vikao na nju te da su došli i policajci, djelatnica im je pokazala snimke videonadzora. U obrani je rekla kako su svi artikli imali etikete, što je vidljivo na snimkama videonadzora.

"Koji to kradljivac ne bi uklonio etiketu ako je njegova namjera bila otuđiti artikl?" rekla je sutkinja.

"Nisam zaslužila ono što proživljavam. Moja namjera nije bila protupravno postupanje, ali moram naglasiti da ipak osjećam moralnu odgovornost zbog toga što sam išetala iz dućana ne plativši artikle, međutim to nije bila namjera otuđenja, već isključivo posljedica mog rastresenog stanja zbog briga o sestri koje su me užasno opteretile. Počela je medijska hajka na mene, bez bilo kakva uporišta u stvarnim činjenicama. Ne mogu reći da me sve skupa nije pogodilo. Moj se život promijenio iz temelja, ali savjest mi je čista jer znam što se zapravo dogodilo. Zbog svega sam dobila PTSP. Ne kažem da sam luda, ali ne daj Bože da nešto u trgovini zazvoni, ja se sva stresem. I dalje odlazim u Supernovu, ali ne više u C&A. Sada kada plaćam, opsesivno pitam prodavača je li skinuo zaštitnu etiketu. Imam torbicu u koju jedva stanu mobitel i novčanik", rekla je tijekom ročišta, piše Dalmatinski portal.

Nakon provedenog dokaznog postupka sud je zaključio da nije dokazano da je počinila kazneno djelo koje joj se optužnicom stavlja na teret, pa je oslobođena.

Sud je ispitao veći broj svjedoka te je vrlo precizno pregledana snimka nadzornih kamera, i to uz stručnu pomoć informatičara i na velikom ekranu radi preciznosti pregleda snimki.

"Nedokazanost počinjenja djela prije svega se ogleda u nedostatku dokaza koji se odnose na radnju od 17. kolovoza.

Sud definitivno i nedvojbeno smatra kako čin od 17. kolovoza nije ničim potkrijepljen ni dokazan te da je teza o krađi isključivo produkt ambiciozne želje djelatnica trgovine da stanu na kraj učestalim krađama.

"Što se tiče događaja od 6. rujna, sud je poklonio vjeru obrani okrivljene uz obrazloženje da se radi o vjerodostojnom iskazu koji nije konstruiran u cilju izbjegavanja bilo kakve odgovornosti. Vrlo je životan i logičan te uključuje mogućnost da se takvo nešto može svakome dogoditi ako se nađe u stanju akutnog stresa, što dovodi do gubitka potrebne pažnje i koncentriranosti za činjenje i najbanalnijih radnji koje život sa sobom nosi", piše u presudi.

Drugim riječima, zbog nedostatka dokaza da bi okrivljena išta ukrala 17. kolovoza, sud smatra da joj treba pokloniti vjeru i prihvatiti kako ni 6. rujna nije postupala s namjerom otuđenja i zadržavanja artikala'', zaključuje se u presudi.