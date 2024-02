Horor na godišnjem odmoru: Bračnom paru zatvorenici oteli jahtu, a njih bacili u more? "Riješili su ih se"

Američki par koji je nestao prije tjedan dana nakon što su im trojica odbjeglih zatvorenika otela katamaran vjerojatno je mrtav. Rekao je to policijski dužnosnik Don McKenzie na konferenciji za novinare nakon što je slučaj privukao veliku pozornost javnosti.

Rekao je da su zatvorenici pobjegli iz pritvora na karipskom otoku Grenada 18. veljače i da su sljedećeg dana preuzeli kontrolu nad katamaranom Simplicity na kojem su plovili Kathy Brandel i Ralph Hendry. "Informacije sugeriraju da su se tijekom putovanja između Grenade i Svetog Vincenta riješili putnika", prenosi Sky News riječi policijskog komesara.

Par je posljednji put viđen one noći kad su zatvorenici pobjegli, a kasnije je njihov brod, kasno noću, napustio Grenadu neobičnom brzinom.

American husband and wife that went missing in the Caribbean are feared to be dead after their yacht was hijacked on February 19th by three escaped prisoners. Authorities believe it is likely that Ralph Hendry and Kathy Brandel were thrown overboard after a violent attack. pic.twitter.com/oX0koBdtmS