Sastanak o budućnosti Hormuškog tjesnaca, Iran protiv pomorske misije

Ministri vanjskih poslova članica NATO-a sastat će se u utorak s kolegama iz zaljevskih država kako bi razgovarali o zastoju u ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca, dok se Iran i dalje protivi francusko-britanskom prijedlogu međunarodne pomorske misije.

Sastanak na marginama NATO-ova summita u Ankari okupit će ministre iz Bahreina, Kuvajta, Katara i Ujedinjenih Arapskih Emirata, nakon višetjednih napetosti u Hormuškom tjesnacu unatoč privremenom sporazumu između SAD-a i Irana postignutom sredinom lipnja.

Britanska agencija UK Maritime Trade Operations (UKMTO) izvijestila je u utorak da je tanker pogođen istočno od omanskog poluotoka Limah, dok je portal Axios objavio da je iranska Revolucionarna garda ispalila najmanje dva projektila na trgovačke brodove u Hormuškom tjesnacu.

"Pitanje mnogo šire od samog zaljeva"

"Države Zaljeva ovog su proljeća bile izravna meta iranskih napada. Njihova je stabilnost neraskidivo povezana s našom. Ovo je pitanje mnogo šire od samog Hormuškog tjesnaca, koliko god on bio važan za europsku energetsku sigurnost", poručio je uoči sastanka belgijski ministar vanjskih poslova Maxime Prevot.

Strait Traffic remains resilient#MarineTraffic data recorded 108 verified vessel transits through the Strait of Hormuz between 3 and 5 July, with 43 crossings on 3 July, 34 on 4 July and 31 on 5 July. Traffic was broadly balanced by direction, with 60 East-to-West crossings and… pic.twitter.com/Q5QDKQ6gHQ — MarineTraffic (@MarineTraffic) July 7, 2026

Iran je blokirao plovni put nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael u veljači pokrenuli vojne operacije protiv Teherana. Unatoč privremenom sporazumu o prekidu sukoba postignutom sredinom lipnja, prolazak brodova i dalje je otežan, što je povećalo cijene nafte, troškove pomorskog prijevoza i pritisak na globalne opskrbne lance.

Saveznici u NATO-u nastojali su izbjeći izravno uključivanje u sukob te su se usredotočili na planove izvan okvira Saveza za ponovno otvaranje tjesnaca kroz koji u uobičajenim okolnostima prolazi oko petine svjetske opskrbe naftom.

Trump kritizirao saveznike

Američki predsjednik Donald Trump, koji bi kasnije u utorak trebao doputovati u Ankaru, kritizirao je europske saveznike zbog nespremnosti da se aktivnije uključe u napore za ponovno uspostavu slobodne plovidbe kroz tjesnac.

July 6 – Iran‘s Revolutionary Guards fired at least two missiles at commercial ships transiting through the Strait of Hormuz on Monday night, Axios reported, citing two U.S. officials.https://t.co/M9025Y6cjM — Kayhan Life (@KayhanLife) July 7, 2026

Europske nacije rekle su da ne žele biti uvučene u rat, koji je pokrenut bez konzultacija s njima, ali da su spremne pomoći u osiguravanju tjesnaca nakon rata.

Francuska i Ujedinjena Kraljevina predvode napore za uspostavu koalicije država koja bi jamčila sigurnu plovidbu Hormuškim tjesnacem nakon smirivanja napetosti ili završetka sukoba. Diplomati navode da Pariz i London idućih dana žele najaviti prvu misiju u Omanskom zaljevu, koji povezuje Arapsko more s Hormuškim tjesnacem.

Prema zajedničkom francusko-britanskom priopćenju od 3. srpnja, Oman je pristao surađivati s Londonom i Parizom kako bi se osigurala slobodna plovidba u teritorijalnim vodama Omana.

Iran se, međutim, i dalje protivi svakoj stranoj vojnoj nazočnosti u tom području te je prošlog tjedna odbacio izjave francuskog predsjednika Emmanuela Macrona da će misija biti pokrenuta.