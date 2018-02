Kombi se zapalio i jutros zabio u pješake na trgu u Šangaju, nakon čega je u bolnicu prevezeno najmanje 18 ljudi, od kojih troje ima ozbiljne ozljede.

U kombiju je požar izazvao vozač koji je pušio cigaretu i potom izgubio nadzor nad vozilom, rekli su dužnosnici.

18 people were injured after a minivan crashed into pedestrians in downtown Shanghai pic.twitter.com/GFwpCQOWiD

Vozač nema kriminalni dosje te je i njemu pružena liječnička pomoć. Sumnja se da je ilegalno prevozio opasne tvari, a neki svjedoci rekli su lokalnim medijima da su u vozilu bili spremnici s plinom. Požar je u međuvremenu ugašen, a lokalni mediji navode i kako je u vozilu bilo šestero ljudi. Incident se dogodio ispred kafića Starbucks na prometnom trgu, piše BBC.

#BREAKING 18 hospitalized after a #car hits #pedestrians in #Shanghai's Huangpu District on Friday morning; cause of the incident under investigation pic.twitter.com/vNzN9Vi2Fs