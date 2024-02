Astronom o zahuktaloj svemirskoj utrci: "Slijedi slanje ljudi na Mjesec, a potom na dosad neosvojiv planet

Prvi put nakon više od pola stoljeća Sjedinjene Države uspjele su spustiti letjelicu na Mjesec. Robot nazvan Odisej sletio je sinoć blizu mjesečeva južnog pola.

Odisej je prema Mjesecu krenuo prošloga četvrtka na raketi Muskova Space X-a, a opremljen je NASA-inom istraživačkom opremom. Slijetanje je NASA proglasila velikim uspjehom i još jednim korakom na putu prema povratku astronauta na Mjesec, kojem se nadaju do kraja desetljeća.

O ponovno zahuktaloj svemirskoj utrci razgovarali smo s astronomom Antom Radonićem.

“Činjenica je da se treba pripremiti za ponovni dolazak astronauta na površinu Mjeseca. Imate danas niz zemalja koje su uspjele spustiti svoje letjelice na Mjesec. Njih je pet“, rekao je Radonić.

Povratak ljudi na Mjesec?

NASA za svoje svemirske misije troši veliku količinu novca. U ovoj misiji snage su udružili s privatnim kompanijama.

“Za agenciju NASA to je razlog da imaju opravdanja potrošiti novce i u suradnji s privatnim tvrtkama. Ovo je simbolična, prva letjelica, privatna, koja se uspjela spustiti na Mjesec. Naime, NASA je shvatila je je jeftinije naručiti prijenos tereta od privatnih letjelica“, tvrdi astronom.

Ljudi ponovno na Mjesecu NASA-ina su misija.

“Povratak ljudi na Mjesec možemo očekivati za najmanje tri do četiri godine. Već se zna točno da će i prva žena biti na Mjesecu u toj misiji, koja bi trebala biti misija Artemis 3“, rekao je Radnović.

U svemirskoj utrci, kao nekad za vrijeme Hladnog rata, traje nadmetanje. No, hrvatski astronom tvrdi da je SAD najbliže tome da vrati ljude na Mjesec.

“Rekao bih da su Sjedinjene Američke države najbliže tome da vrate ljude na Mjesec. Kinezi će gotovo sigurno spustiti svoje astronaute u roku od šest godine. Pošto je u Kini autoritarni režim onda kad njihova partija odluči nešto, nema problema da se dobiju novci. Kod nas to teško ide", rekao je.

Prvi puta sudjelovale komercijalne tvrtke

Vremena su se ipak promijenila. NASA više ne raspolaže s neograničenim sredstvima kao što je to bilo 60-ih i 70-ih godina prošlog stoljeća.

"NASA danas nema onaj novac koji je imala u doba Apolla za vrijeme Hladnog rata. Javlja se sada jedna mjesečeva ekonomija, privatne tvrtke, privatni poduzetnici vide da im je u interesu razvijati svemirsku tehnologiju jer zbog toga mogu dobiti novac. Mogu obavljati poslove za svemirske agencije kao što to rade za NASA-u. Lander Odisej, osim šest instrumenata NASA-e, nosi i šest uređaja drugih komercijalnih tvrtki.

Tu je i posebna kamera koju je on morao izbaciti da kamera snima sa strane njegovo slijetanje. Tu je i proizvođač koji radi sportsku opremu, a želi isprobati izolaciju njihovih materijala koji se nalaze na letjelici. Imate neke komercijalne terete. Onda imate jednom umjetnika koji je napravio male skulpture mjesečevih mijena i te skulpture su sad tamo. Netko je platio prijevoz komercijalnih tereta“, izjavio je Radonić.

Ova misija ima poseban cilj

“On ima instrumente koji će ispitati kolika je gustoća elektrona u egzosferi. To je važno za buduće teleskope koji će istraživati na Mjesecu. Zatim će ispitivati novu tehnologiju koja mora omogućiti precizno spuštanje točno na ono mjesto gdje se želi spustiti i da se sama letjelica može orijentirati i snalaziti. Nove letjelice koje dolaze već ove godine će imati puno dublja znanstvena istraživanje jer će kopati tražeći vodeni led u blizini južnog pola. Ova letjelica je prva koja se spustila samo 300 kilometara dalje od južnog pola Mjeseca gdje se nitko do sad nije spuštao“, smatra Radonić.

Kroz dva desetljeća letjet će se na Mars

Lunarne baze na Mjesecu nisu toliko daleko u budućnosti.

“Mislim da je to svakako uslijediti već u sljedećem desetljeću. Mnogo letjelica će pripremati teren za astronaute jer još ne znaju dobro koliko će oni lako moći doći do resursa kao što je moderni let koji im je jako bitan za spašavanje, da imate vodu, kisik, gorivo, oksidator. To je osnova da možete održavati jednu bazu“, tvrdi astronom.

Sljedeći cilj čovječanstva je osvajanje Marsa.

“Potrebno je iskustvo na Mjesecu da bi se moglo otići na Mars. Pitanje je vrlo problematično. S budžetom koji NASA ima ne možemo očekivati odlazak ljudi na Mars tako rano. Ako bi se osigurala sredstva tek poslije 2040. godine“

