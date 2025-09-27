Nova eskalacija na pomolu? Trump razmatra napade na mete u ovoj zemlji

Američki vojni dužnosnici razmatraju metode za napad na krijumčare droge u Venezueli, a strani mediji izvještavaju da bi napadi mogli uslijediti u roku od nekoliko tjedana.

Američka vojska napala je tri venezuelska broda tijekom proteklog mjeseca, a američki predsjednik Donald Trump rekao je da su dužnosnici identificirali te brodove kao vozila krijumčara droge i narkotika te stoga "predstavljaju legitimne mete u ratu njegove administracije protiv narkokartela".

Trump rasporedio dodatne snage

Trump je rasporedio dodatne američke snage na Karibe kako bi se izravno i agresivno suprotstavio krijumčarenju droge čime su eskalirale napetosti s Venezuelom te se povećao rizik od izravnog sukoba dviju nacija, piše Newsweek.

Administracija nije ponudila nikakav dokaz da je droga bila na bilo kojem od brodova, što izaziva sumnju u zakonitost napada, pri čemu Human Rights Watch tvrdi da su eksplozije predstavljale "izvansudska pogubljenja". U prvom napadu ubijeno je 11 ljudi, u drugom troje, a broj mrtvih iz trećeg napada nije poznat.

Napadi unutar Venezuele mogli bi se dogoditi u sljedećih nekoliko tjedana, ali Trump još ništa nije odobrio, tvrde anonimni izvori. Ovi napadi vjerojatno bi uključivali napade dronovima protiv onih koje Trumpova administracija smatra članovima i vodstvom krijumčarskih skupina.

Maduro pisao Trumpu

Predsjednik Venezuele Nicolas Maduro i njegova vlada prethodno su negirali bilo kakvu umiješanost u trgovinu drogom, dok su više puta tvrdili da ga američka vlada pokušava svrgnuti s vlasti.

Venezuelski predsjednik ponudio je izravne razgovore s Bijelom kućom nakon napada, prema pismu u koje je Reuters imao uvid.

U pismu je Maduro zatražio od Trumpa da surađuje s njim kako bi "pobijedio laži koje su okaljale odnos, koji mora biti povijesni i miran", poručio je.