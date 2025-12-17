Trump: "Venezuela je okružena najvećom armadom ikad. Naređujem potpunu blokadu tankera"

Američki predsjednik Donald Trump objavio je u utorak da je režim venezuelskog predsjednika Nicolasa Madura proglašen stranom terorističkom organizacijom te je naredio potpunu blokadu svih sankcioniranih naftnih tankera koji ulaze i izlaze iz Venezuele.

"Radi krađe naše imovine i mnogih drugih razloga, uključujući terorizam, krijumčarenje droge i trgovinu ljudima, venezuelski režim proglašen je STRANOM TERORISTIČKOM ORGANIZACIJOM", napisao je Trump na društvenoj mreži Truth Social.

"Stoga danas naređujem POTPUNU BLOKADU SVIH SANKCIONIRANIH NAFTNIH TANKERA koji ulaze i izlaze iz Venezuele", dodao je američki predsjednik, prenosi Reuters.

Nakon što su Sjedinjene Države prošli tjedan zaplijenile sankcionirani naftni tanker kod obale Venezuele, uveden je učinkovit embargo, pri čemu su natovareni brodovi koji prevoze milijune barela nafte ostali u venezuelskim vodama kako ne bi riskirali zapljenu.

Nafta je glavni izvor prihoda Caracasa. Podložna embargu od 2019. godine, Venezuela prodaje svoju naftu na crnom tržištu po znatno nižim cijenama, posebno Kini.

Trump je ranije već optužio Madurov režim da koristi naftu za financiranje "narkoterorizma, trgovine ljudima, ubojstava i otmica".

Američka administracija optužuje Madura da vodi ogromnu mrežu trgovine drogom, što on kategorički poriče i tvrdi da Washington želi svrgnuti kako bi uspostavio kontrolu nad naftom njegove zemlje.

Govoreći na događaju u utorak navečer prije Trumpove objave, Maduro je rekao da "imperijalizam i fašistička desnica žele kolonizirati Venezuelu kako bi preuzeli njezino bogatstvo nafte, plina, zlata i minerala".

"Zakleli smo se da ćemo apsolutno braniti svoju domovinu, u Venezueli će mir trijumfirati", rekao je Maduro u utorak.

Sjedinjene Države rasporedile su posljednjih mjeseci značajnu vojnu snagu na Karibima i bombardiraju brodove za koje se sumnja da krijumčare drogu iz Venezuele.

"Venezuela je potpuno okružena najvećom armadom ikad okupljenom u povijesti Južne Amerike", rekao je republikanski milijarder te dodao da će američko raspoređivanje "samo rasti", prenosi AFP.