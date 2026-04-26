Od snajpera do otrova, napadi na Trumpa sve su učestaliji: "To je zemlja političkog nasilja"

Napad koji se u subotu dogodio u Washingtonu na Trumpovoj gala večeri nije prvi napad u blizini američkog predsjednika. A napadani su i drugi dužnosnici, čak i u vlastitim domovima.

U srpnju 2024. Trumpov govor na predizbornom skupu prekinuo je pucanj. Fotografija krvavog Trumpa s rukom u zraku tad je obišla svijet. 20-godišnji napadač pucao je s krova obližnjeg hangara. Ubijen je.

Dva mjeseca poslije novi pokušaj. Dok je igrao golf u svojoj rezidenciji na Floridi, pripadnici tajne službe locirali su muškarca skrivenog u grmlju na golf terenu. Pronađena je i puška.

I 2016. na skupu je jedan Britanac policajcu rekao kako želi Trumpov autogram. Zatim je pokušao zgrabiti pištolj. Kasnije je rekao da je namjeravao pucati na njega. Više je osoba u različitim slučajevima uhićeno, a kasnije i osuđeno zbog planiranja atentata na Trumpa. Spriječile su ih tajne službe.

Napadi na Donalda Trumpa - 5 Foto: DNEVNIK.hr

"Gledajte, ovdje sam kako bih obavio posao i to je dio posla. Opasno je, ne mogu zamisliti da postoji opasnije zanimanje. Ali volim ovu zemlju i jako sam ponosan. Ponosan sam na poslove koje smo obavili", poručio je ranije američki predsjednik.

Napadači nisu birali načine - 2020. kanadsko-francuska državljanka u Bijelu je kuću poslala pismo s otrovom. A tri godine prije - muškarac je ukrao viličar kojim je planirao napasti Trumpovu limuzinu.

Pokušaje atentata komentirao je i dopisnik Dnevnika Nove TV iz Washingtona, Ivica Puljić.

"Ovo nam govori da je ova zemlja zemlja političkog nasilja, to je vrlo evidentno. Povijest pamti smrtonosne napade na predsjednike Lincolna, Kennedyija, također ranjavanje predsjednika Reagana. I to upravo ispred hotela Washington Hill, to gdje se sinoć se ovo događalo", komentirao je Puljić.

Ivica Puljić Foto: DNEVNIK.hr

Nabrojavši niz napada u samo posljednjih nekoliko godina, poručio je da su "prijetnje članovima Kongresa iz obje stranke naglo porasli uz podsjećanje da je u Americi lako doći do oružja".

Cijeli razgovor pogledajte u prilogu.