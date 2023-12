VIDEO Putnički avion slijeće u Izrael, a u pozadini proturaketni sustav obara projektile Hamasa

Društvenim mrežama šire se snimke slijetanja putničkog zrakoplova na glavnu izraelsku zračnu luku dok pored njega izraelski proturaketni sustav obara rakete Hamasa.

Pročitajte i ovo Povoljnije cijene Uber za privatne avione: "Ljudi misle da je to rezervirano samo za Bill Gatesa i Elona Muska, ali..."

Izraelska televizija prikazala je snimku zrakoplova za koju tvrdi da prikazuje zrakoplov koji se približava aerodromu Ben Gurion u petak navečer dok proturaketna Željezna kupola na noćnom nebu obara rakete iz pojasa Gaze.

Watch as Hamas missiles fly by this plane landing at Tel Aviv’s Ben Gurion International Airport!



These thugs shoot a plane down, they’ll be leveled! pic.twitter.com/SVJtmUGFiR