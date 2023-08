VIDEO Napad na Moskvu: Oboren dron nad gradom, srušio se na zgradu, poremećen zračni promet - "Čula se snažna eksplozija"

Ukrajina je u petak rano ujutro pokušala izvršiti napad dronom na Moskvu i njezinu regiju, objavilo je rusko ministarstvo obrane u priopćenju u aplikaciji za razmjenu poruka Telegram.

Ukrajinski dron udario je u petak u zgradu u središtu Moskve nakon što ga je srušila ruska protuzračna obrana, prekinuvši zračni promet u svim civilnim zračnim lukama glavnog grada Rusije, rekli su ruski dužnosnici.

"One UAV fell on the roof of the Expocentre in the Moscow City area and broke through the roof. An explosion was heard in Moscow City. Preliminary in the area of ​​the Federation Tower" pic.twitter.com/L6MNLvGOqK